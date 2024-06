En direct

19:49 - Quelles sont les options de reports du vote de gauche à Templemars ? La Nupes, qui a déjà éclaté, va-t-elle voir son score se transférer automatiquement vers le Front populaire lors des élections de 2024 ? La liste portée par Raphaël Glucksmann et alliée du PS avait glané 12,28% à Templemars pour ces élections continentales. Mais ce sont 28% que peut en revanche espérer la gauche, la part de voix du leader Place Publique étant à rehausser avec celles de l'insoumise Manon Aubry (8,86%), de Marie Toussaint (6,14%) et enfin de Léon Deffontaine (2,78%). La barre est haute : lors du premier tour des élections du Parlement il y a deux ans, à Templemars, le binôme Nupes avait par ailleurs réuni 26,14% des votes dans la commune. Une poussée à comparer enfin avec les 27% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

18:42 - Le Rassemblement national a largement gagné du terrain à Templemars Difficile d'avoir les idées claires après tous ces résultats. Mais des indices se distinguent… La progression du RN, qui se monte déjà à 11 points à Templemars entre les européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement lepéniste semble en effet avoir progressé plus vite au niveau de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus en 2024 qu'en 2019. En faisant une projection simple, on peut donc déduire que le RN sera à près de 31% ou plus dans la localité ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un 32,13% dans la moyenne nationale pour Bardella à Templemars le 9 juin Le résultat qui a été établi à l'issue des élections il y a quelques semaines est majeur. Consulter des résultats aussi récents apparaît donc aussi comme indispensable au moment d'anticiper le scrutin de ces législatives. Si on se penche sur le détail, 497 électeurs de Templemars ont en effet été séduits par le Rassemblement national il y a trois semaines, aux européennes. La liste, dirigée par Jordan Bardella, enregistrait 32,13% des suffrages face à Valérie Hayer à 18,16% et Raphaël Glucksmann à 12,28%.

14:32 - Emmanuel Macron au-dessus de Le Pen et Mélenchon à Templemars lors de la dernière présidentielle C'est incontestablement le choix de celui qui va présider la France qui est le meilleur indice sur le bord politique des habitants d'une commune. Marine Le Pen avait été deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 dans la cité avec 25,16% contre 31,16% pour Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour prenaient les troisième et quatrième places avec respectivement 19,78% et 6,33% des voix. Et la cheffe du RN échouait aussi au second tour, avec 40,23% contre 59,77%.

12:32 - La dernière législative, un rappel utile pour les résultats de ce soir à Templemars Le résultat du plus récent scrutin législatif est un élément précieux au moment de l'élection de ces 30 juin et 7 juillet. Lors des élections législatives il y a deux ans, le Rassemblement national trébuchait au premier tour dans la ville de Templemars, grattant 23,34% des votes sur place, contre 26,14% pour Ophélie Delneste (Nouvelle union populaire écologique et sociale). Le RN n'était toujours pas au sommet dans la ville au second tour, le parti voyant également le binôme Nupes l'emporter.

11:02 - Dynamique électorale à Templemars : une analyse socio-démographique Quel portrait faire de Templemars, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives ? Avec ses 27,09% de cadres supérieurs pour 3 635 habitants, cette ville peut compter sur une certaine vitalité économique. L'existence de 348 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Dans la ville, 16,67% des résidents sont des enfants, et 7,54% ont plus de 75 ans, ce qui peut agir sur les priorités politiques en matière d'instruction et de soins de santé. Les habitants, dont 32,32% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 31 666 €/an, la ville défend une économie stable malgré les défis. Pour finir, Templemars incarne les intérêts et les objectifs de la France contemporaine.

09:32 - C'est le moment de voter à Templemars pour les élections législatives Comment ont voté les électeurs de cette commune lors des consultations démocratiques passées ? Durant les élections européennes de début juin, le pourcentage d'abstention atteignait 43,24% des inscrits sur les listes électorales de Templemars (Nord). L'abstention était de 46,12% lors des européennes de 2019. Pour rappel, dans la commune, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 47,95% au premier tour et seulement 50,8% au second tour. En avril 2022, à l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, 22,54% des électeurs dans la commune avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, à comparer avec un taux d'abstention de 22,21% au second tour.