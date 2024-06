En direct

19:51 - Le Front populaire, nouvelle machine pour la gauche lors de ces élections législatives 2024 ? La Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà vécu, va-t-elle voir ses électeurs de l'époque se tourner vers le Front populaire lors de ces nouvelles élections ? La barre est haute. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée en 2022, à Templeuve-en-Pévèle, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 21,21% des votes dans la commune. Une somme à mettre en perspective avec les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. La liste Glucksmann, alliée du PS, a plus récemment cumulé 13,34% à Templeuve-en-Pévèle pour les élections continentales. Mais on peut en revanche estimer un résultat de 25% pour la gauche pour ces législatives dans la ville, la part de voix du leader PS-Place Publique étant à rehausser avec celles de la LFI Manon Aubry (4,08%), de Marie Toussaint (6,64%) ou encore de Léon Deffontaine (2,69%).

18:42 - 10 points grattés en 5 ans par le Rassemblement national à Templeuve-en-Pévèle Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais quelques conclusions s'imposent tout de même. Alors que sur la France entière, les scores du Rassemblement national ont grimpé à plus de 30% des voix aux élections européennes de 2024, soit 8 points de plus qu'aux dernières européennes, la tendance locale semble encore plus forte. Le mouvement a en effet déjà progressé de 10 points sur place entre 2019 et 2024. On peut donc imaginer que le RN puisse dépasser les 24% ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un 30,86% dans la moyenne nationale pour Jordan Bardella à Templeuve-en-Pévèle le 9 juin dernier Il faut aussi revenir quelques semaines en arrière au moment d'appréhender le scrutin de ce 30 juin. C'est en effet la liste RN poussée par Bardella qui s'est arrogée les élections du Parlement européen il y a trois semaines à Templeuve-en-Pévèle, avec 30,86% des suffrages (976 voix) devant celle de Valérie Hayer avec 19,35%, et Raphaël Glucksmann avec 13,34%.

14:32 - Templeuve-en-Pévèle avait voté Macron au premier tour de la présidentielle 2022 C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en pôle position à Templeuve-en-Pévèle lors du premier tour de la présidentielle avec 35,03%, arrivant devant Marine Le Pen. La présidente du RN obtenait 22,45%. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour devaient se contenter de la troisième et de la quatrième places avec respectivement 15,27% et 6,18% des suffrages. Et la patronne du RN s'inclinait face à Emmanuel Macron au second tour, avec 36,86% contre 63,14%.

12:32 - Ensemble en pôle position au premier tour des législatives 2022 à Templeuve-en-Pévèle Lors des dernières législatives, le RN était en échec au premier tour dans la commune de Templeuve-en-Pévèle, cumulant 16,81% des suffrages sur place, contre 35,56% pour Charlotte Parmentier-Lecocq (LREM). Sur la commune de Templeuve-en-Pévèle, c'est finalement une majorité Ensemble ! - Majorité présidentielle qui sera choisie au cours du second tour, achevant la mise à l'écart de l'ancien FN.

11:02 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Templeuve-en-Pévèle A la mi-journée des élections législatives, Templeuve-en-Pévèle foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 26,36% de cadres supérieurs pour 6 705 habitants, cette ville peut compter sur une certaine vitalité économique. La variété socio-économique se reflète dans ses 431 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 3 743 foyers fiscaux. Le pourcentage de familles possédant au moins une automobile (84,13%) souligne l'importance des problématiques de mobilité et d'infrastructure dans les préoccupations des citoyens. Les citoyens, dont 28,32% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Au sein de cette mosaïque sociale, près de 43,67% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 739,58 € pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. À Templeuve-en-Pévèle, les préoccupations locales, tels que l'emploi, l'éducation et l'intégration, rejoignent celles de l'Hexagone.

09:32 - Les prévisions de l'abstention aux élections législatives à Templeuve-en-Pévèle Au fil des élections passées, les 6 803 habitants de cette commune ont révélé leurs préférences de vote. Début juin, pendant les élections européennes, sur les 5 606 inscrits sur les listes électorales à Templeuve-en-Pévèle, 42,19% avaient refusé de se rendre aux urnes. Le taux d'abstention était de 44,22% pour les européennes de 2019. Pour rappel, dans la commune, l'abstention aux élections législatives 2022 représentait 48,26% au premier tour. Au second tour, 49,21% des électeurs ne se sont pas déplacés. Il y a deux ans, pour le premier tour de la présidentielle, sur les 5 399 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 22,08% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, à comparer avec un taux d'abstention de 21,69% au second tour.