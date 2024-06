Résultat des législatives à Tercé : l'élection 2024 en direct

En direct

16:32 - Un 32,76% dans la moyenne nationale pour Jordan Bardella à Tercé début juin Il faut aussi revenir quelques semaines en arrière au moment d'appréhender le scrutin de ce 30 juin. Le résultat de la liste RN, qui avait comme guide un certain Jordan Bardella aux européennes de juin, était en effet au plus haut à Tercé, à 32,76%, soit 171 voix dans la ville. L'extrême droite devançait alors Raphaël Glucksmann à 20,69% et Valérie Hayer à 12,84%.

14:32 - 28,74% pour Emmanuel Macron lors de l'élection présidentielle à Tercé C'est probablement le choix de celui qui va présider la France qui est la référence sur le bord politique des habitants d'une commune. Il faut retenir que le RN avait réalisé au premier tour plus de voix aux législatives à Tercé que Marine Le Pen en personne lors de l'élection du président de la République. La présidente du parti avait accumulé 21,92% au premier tour dans la cité. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Emmanuel Macron en tête avec 28,74%, suivi donc de Jean-Luc Mélenchon avec 25,11% et Marine Le Pen avec 21,92%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 35,19% contre 64,81%).

12:32 - Quel avait été le résultat des législatives il y a deux ans à Tercé ? Au niveau local, le résultat du RN lors des élections législatives2024 sera très analysé. Les législatives 2022 à Tercé ne seront pas favorables, au premier tour, au Rassemblement national, qui obtiendra 22,27% dans la commune, qui faisait partie de la 1ère circonscription de la Vienne, alors que les candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale cumuleront 34,90% des voix. Au deuxième round, c'est encore Lisa Belluco qui va cumuler le plus de votes, avec 57,45% sur l'unique circonscription recouvrant la zone.

11:02 - Tercé : démographie et socio-économie impactent les élections législatives Comment les habitants de Tercé peuvent-ils impacter les résultats des législatives ? Les jeunes et les demandeurs d'emploi sont des groupes démographiques essentiels dans le village, avec près de 34% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 5,84%. De plus, le pourcentage de ménages propriétaires (83,59%) met en avant le poids des questions concernant le logement et l'urbanisme. Le pourcentage de ménages ne possédant aucune voiture (13,68%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 491 votants sur des questions de transport et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (8,17%) met en lumière des besoins d'accompagnement familial, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (7,44%) indique des défis de stabilité du travail. Les données sur l'instruction à Tercé mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 21,2% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, ce qui peut impacter le soutien envers les politiques éducatives et l'accès à la formation professionnelle.

09:32 - Quelles prévisions pour l'abstention aux législatives à Tercé ? Ce dimanche, lors du premier tour des élections législatives à Tercé (86800), qu'en sera-t-il de l'abstention ? Pour rappel, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 43,95% au premier tour. Au deuxième tour, 46,69% des votants ne se sont pas déplacés. Pour mémoire, au niveau national, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 52,5% au premier tour et 53,8% au deuxième tour, c'était presque un record. Il y a 2 ans, pour le premier tour de l'élection présidentielle, sur les 867 personnes en âge de voter dans la ville, 17,65% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, à comparer avec un taux d'abstention de 21,54% au deuxième tour.