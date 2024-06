L'union de la gauche aux dernières législatives ayant explosé en vol, à quel parti vont s'attacher ses électeurs pour ces nouvelles élections de 2024 ? Et surtout, quelle part votera pour le Nouveau Front populaire ? Pour le premier round des élections législatives, il y a deux ans, la candidature Nupes avait attiré 21,69% des suffrages dans la localité. Aux européennes plus récemment, la liste de Raphaël Glucksmann a atteint 12,47% à Terre-de-Bancalié. Mais le résultat de la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des reports de voix de la liste insoumise de Manon Aubry, ainsi que de celles de l'EELV Marie Toussaint ou encore du PCF Léon Deffontaine le 9 juin. Autrement dit une somme de 26% sur place.

Que conclure de cet ensemble de chiffres ? L'étiquette Rassemblement national pourrait atteindre 30% à Terre-de-Bancalié lors du premier tour de ces législatives si la tendance annoncée par les européennes se confirme localement. Le parti nationaliste est même crédité de 30 à 35% des voix dans le pays, soit quinze points de plus qu'il y a deux ans. Une somme à ajouter aussi à son résultat dans la commune ce dimanche 30 juin ? L'extrapolation est un peu facile, mais logique compte tenu de la progression du mouvement sur place. Le RN a en effet déjà gagné 5 points ici, en cinq ans seulement, entre les européennes de 2019 et les européennes 2024.

14:32 - 23,48% pour Marine Le Pen lors de la dernière présidentielle à Terre-de-Bancalié

C'est incontestablement l'élection du président de la République qui est l'indicateur le plus précis sur le bord politique des habitants d'une commune. La communauté électorale de Terre-de-Bancalié s'était clairement tournée vers Marine Le Pen à l'issue de l'élection à la présidence de la République de 2022. La patronne du parti d'extrême droite prenait la tête avec 23,48% au 1er round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 21,08% et 18,38% des voix. Jean Lassalle devait se contenter d'une médaille en chocolat avec 13,96% des voix pour sa part. Marine Le Pen s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 49,46% contre 50,54%.