En direct

19:50 - À Teyran, qui vont plébisciter les électeurs de la gauche ? La Nupes, qui n'a pas survécu malgré sa poussée lors des dernières élections législatives, va-t-elle voir son résultat se transférer automatiquement vers le nouvel accord trouvé par les forces de gauche lors des élections de 2024 ? La liste Glucksmann, soutenue par le PS, avait terminé à 19,68% à Teyran il y a quelques jours. Reste que dans la ville, il faudra aussi compter sur les 4,69% de Manon Aubry (La France insoumise), les 6,36% de Marie Toussaint (EELV) et les 1,95% de Léon Deffontaine (PCF). En d'autres termes, un total tournant autour des 30% sur place. A l'issue du premier tour des élections législatives, pour rappel, la candidature Nupes avait par ailleurs attiré 21,24% des bulletins dans la commune.

18:42 - Le RN a vigoureusement séduit à Teyran en 5 ans Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais quelques conclusions s'imposent tout de même. Ce sont déjà 9 points qui ont ainsi été arrachés par le RN à l'échelle locale entre sa part de votes des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Un joli paquet de voix. On ne peut donc pas exclure que le RN puisse atteindre voire dépasser les 30% ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Teyran dans la moyenne nationale concernant Jordan Bardella au début du mois Se retourner sur le tout dernier test électoral peut sembler également évident au moment d'analyser le scrutin de ce dimanche 30 juin. Si on se penche sur les détails en effet, la liste RN, avec Jordan Bardella comme chef de file, a dominé les élections européennes 2024 à Teyran. Le bulletin glanait 28,43% des voix, soit 728 voix dans la ville, devant Raphaël Glucksmann à 19,68% et Valérie Hayer à 17,1%.

14:32 - 32,12% pour Emmanuel Macron lors de l'élection présidentielle à Teyran Le scrutin présidentiel est incontestablement la clé pour estimer une préférence politique locale. Teyran avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de la présidentielle 2022. Avec 19,21%, Marine le Pen était reléguée en deuxième position par son rival, porté par 32,12% des suffrages. Il n'y avait qu'une troisième et une quatrième place enfin pour Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec seulement 17,36% et 9,25% des voix. Et la cheffe du RN échouait aussi au second tour, avec 36,09% contre 63,91%.

12:32 - Quel résultat pour la majorité ce dimanche à Teyran ? Se tourner vers le dernier scrutin législatif fait figure d'évidence au moment de ce nouveau rendez-vous des 30 juin et 7 juillet. Les élections législatives 2022 à Teyran ne seront pas favorables, au premier tour, au Rassemblement national, qui s'élèvera au mieux à 17,39% dans la commune, partie intégrante de la 3ème circonscription de l'Hérault, alors que les candidats LREM réuniront 32,25% des voix. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore le premier rang local aux concurrents étiquetés Ensemble ! - Majorité présidentielle avec 40,88% contre 59,12% pour les vainqueurs. Laurence Cristol remportait donc cette élection sur place.

11:02 - Élections à Teyran : l'impact des caractéristiques démographiques A quelques heures de l'annonce des résultats des législatives, Teyran foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 31,38% de cadres supérieurs pour 4 685 habitants, cette commune peut compter sur une certaine vigueur économique. Avec 491 entreprises, Teyran se positionne comme un terreau fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de ménages ne possédant aucune voiture (7,56%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les électeurs sur des questions de mobilité et d'environnement. Les citoyens, dont 34,98% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Malgré un pourcentage de chômeurs de 7,37%, la ville révèle un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 3131,67 euros/mois. Finalement, à Teyran, les intérêts locaux se mêlent aux objectifs français.

09:32 - Analyse de l'abstention aux précédentes élections à Teyran La participation sera incontestablement l'une des clés de ce scrutin législatif à Teyran (34820). Pour mémoire, dans la commune, la participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 53,57% au premier tour. Au second tour, 54,28% des votants se sont déplacés. Qu'en sera-t-il de la participation à Teyran pour les élections législatives 2024 ? Pour mémoire, au niveau national, le taux de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 48% au premier tour et seulement 46% au deuxième tour. En avril 2022, au deuxième tour de la dernière présidentielle, 78,58% des inscrits sur les listes électorales de la commune s'étaient rendus dans l'isoloir, à comparer avec une participation de 81,45% au premier tour, c'est-à-dire 3 420 personnes.