Résultat des législatives à Thiers : premiers chiffres de l'élection 2024

19:52 - Une prévision de 33% à 49% pour la gauche à Thiers Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés avait fait une percée lors des législatives précédentes, mais a explosé en vol désormais, c'est une nouvelle coalition qui s'avance en 2024. Ce qui ajoute du flou au niveau du vote de gauche aujourd'hui. Lors du premier tour des élections des députés en 2022, à Thiers, le binôme Nupes avait en effet réuni 49,97% des votes dans la commune. Un score à affiner avec les 32% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle quelques jours plus tôt, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Combien récupérera le Front populaire, alliant LFI, le PS, EELV, le PCF et d'autres, et annoncé dans un combat serré avec l'alliance macroniste dans les sondages lors de ces élections législatives ? Au moment des élections européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann a obtenu 13,92% à Thiers. Mais on peut en revanche se projeter sur un score de 33% pour la gauche pour ce premier round dans la localité, la part de voix du leader Place Publique étant à additionner avec celles de la liste LFI de Manon Aubry (12,61%), de l'EELV Marie Toussaint (3,12%) ou encore du communiste Léon Deffontaine (5,55%).

18:42 - En cinq ans, le RN a gagné 8 points à Thiers Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Ce sont déjà 8 points qui ont ainsi été pris par le RN sur place entre les européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une progression conséquente. En extrapolant, on peut conclure que le RN sera à près de 26% ou plus à Thiers ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Thiers dans la moyenne nationale concernant Bardella début juin Le résultat de celui ou celle qui l'a emporté à l'issue des dernières élections le 9 juin va résonner encore plus fort dans les mémoires au moment de ce nouveau scrutin. 32,34% des suffrages sont en effet tombés vers le RN de Jordan Bardella début juin, aux élections du Parlement européen à Thiers, contre Raphaël Glucksmann à 13,92% et Manon Aubry à 12,61%. Le mouvement d'extrême droite est arrivé en tête avec 1108 habitants de Thiers passés par les bureaux de vote.

14:32 - Jean-Luc Mélenchon devant Macron et Le Pen à Thiers au premier tour de la dernière présidentielle La typologie politique des habitants d'une commune transparait bien souvent le plus visiblement dans les résultats de l'élection à la présidence de la République. Lors de l'élection du locataire de l'Elysée, le scénario était morose pour le RN et sa candidate Marine Le Pen, avec un Jean-Luc Mélenchon en tête grâce à 26,87% au premier tour, devant Emmanuel Macron avec 25,56%. Marine Le Pen n'affichait alors que 23,21%. Au second tour, Emmanuel Macron l'emportait avec 57,19% devant Marine Le Pen (42,81%).

12:32 - Quel avait été le résultat des législatives en 2022 à Thiers ? Le verdict du plus récent scrutin législatif est un indice précieux au moment de l'élection de ces 30 juin et 7 juillet. Les élections législatives 2022 à Thiers ne donneront pas l'avantage, au premier tour, au Rassemblement national, qui obtiendra 18,02% dans la commune, partie intégrante de la 5ème circonscription du Puy-de-Dôme, alors que les candidats LFI-PS-PC-EELV rassembleront 49,97% des voix. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la première place aux concurrents étiquetés Nouvelle union populaire écologique et sociale avec 29,78% contre 70,22% pour les vainqueurs. André Chassaigne remportait donc ce scrutin sur place.

11:02 - Tendances démographiques et électorales à Thiers : ce qu'il faut retenir Comment les électeurs de Thiers peuvent-ils influencer les résultats des élections législatives ? Avec une densité de population de 265 hab/km² et un taux de chômage de 18,99%, les problématiques relatives à l'emploi et à l'habitat sont des sujets majeurs. Les disparités dans les revenus, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 20 859 euros/an, sont souvent symptomatiques d'une tension économique locale. De surcroît, la présence d'une population immigrée de 10,00% et d'une population étrangère de 7,06% indique les enjeux des politiques migratoires et d'intégration dans le pays. Les données sur l'éducation à Thiers mettent en avant une diversité de qualifications, avec 15,24% des habitants titulaires du seul baccalauréat. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques du pays sur l'instruction et l'emploi.

09:32 - Thiers : analyse du niveau de participation aux précédentes élections législatives L'un des facteurs importants des législatives sera incontestablement le taux d'abstention à Thiers. Pour rappel, dans la ville, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 58,31% au premier tour et seulement 61,72% au second tour. Au niveau de la France entière, la participation était déjà examinée il y a deux ans. Elle se chiffrait à 18,43% à 12 h et seulement 39,42% à 17 heures pour le premier tour. Lors du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, 31,05% des personnes en capacité de participer à une élection dans la ville avaient refusé de se rendre aux urnes. Le taux d'abstention était de 28,87% au premier tour.