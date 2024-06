Résultat des législatives à Thiverny : l'élection 2024 en direct

Le résultat des élections législatives au niveau local sera analysé selon le prisme de la dynamique lepéniste, comme dans le reste de la France. Le RN arrivait en première position à Thiverny au cours des élections des députés en 2022. Dans la commune, qui faisait partie de la 3ème circonscription de l'Oise, c'est Alexandre Sabatou qui arrivait en tête au premier tour avec 33,33%. La victoire devait ensuite lui revenir au second tour dans la cité, avec 53,54%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 46,46%.

11:02 - Les défis socio-économiques de Thiverny et leurs implications électorales

Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les législatives à Thiverny comme partout ailleurs. Dotée de 485 logements pour 1 080 habitants, la densité de la ville est de 509 habitants/km². Ses 53 entreprises démontrent un certain dynamisme. Dans le village, 41% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 4,55% ont plus de 75 ans, ce qui peut agir sur les priorités des mesures, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. Les électeurs, dont 21,02% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette diversité sociale, près de 34,36% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 1157,98 € pourrait devenir un obstacle financier pour la ville. À Thiverny, où la jeunesse équivaut à 41% de la population, les élections sont la promesse d'un avenir commun et florissant.