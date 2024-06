En direct

19:50 - À Thumeries, qui vont retenir les électeurs de la gauche ? L'autre source de doute qui entoure ces élections législatives 2024 est celle du vote de gauche après la construction du Front populaire. A l'occasion du premier round des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait cumulé 18,03% des votes dans la localité. A l'issue des européennes plus récemment, la liste Glucksmann a glané 9,46% à Thumeries. Mais ce sont 20% que peut en revanche espérer la gauche cette fois, la part de voix du leader de la liste PS-Place Publique étant à rehausser avec celles de l'insoumise Manon Aubry (5,44%), de l'EELV Marie Toussaint (4,24%) ou encore du PCF Léon Deffontaine (2,23%).

18:42 - Le RN en force à Thumeries avant les législatives Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais quelques conclusions s'imposent tout de même. La progression du RN semble déjà forte à Thumeries entre le score de Jordan Bardella en 2019 (35,08%) et celui qu'il a obtenu le 9 juin dernier aux européennes (42,41%), de l'ordre de 7 points. Mais celle-ci pourrait être plus importante encore aux législatives 2024, les sondages offrant plutôt au RN un résultat de 30 à 35% en France, loin des 18,68% de l'époque. Le RN pourrait ainsi se trouver à 38% localement ce 30 juin, si la dynamique était la même qu'aux européennes, voire bien plus encore selon la dynamique sondagière.

15:31 - Un RN au sommet aussi à Thumeries il y a trois semaines ? Le verdict des élections il y a quelques jours est incontournable. Se retourner sur le dernier vote en date apparaît donc comme encore plus logique au moment d'analyser le scrutin de ce 30 juin. 42,41% des suffrages se sont en effet dirigés vers le parti lepéniste de Jordan Bardella il y a quelques semaines, aux élections du Parlement européen à Thumeries, contre Valérie Hayer à 14,1% et Raphaël Glucksmann à 9,46%. Le mouvement eurosceptique séduisait ainsi 740 votants de Thumeries.

14:32 - 33,09% pour Marine Le Pen lors de l'élection présidentielle à Thumeries Marine Le Pen avait fini en tête avec 33,09% au 1er tour de l'élection du chef de l'Etat de 2022 à Thumeries. Emmanuel Macron était deuxième avec 28,52% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 15,5%. Il n'y avait qu'une quatrième place enfin pour Éric Zemmour, avec 6,78% des suffrages. En finale de cette présidentielle, c'est encore la leader du RN qui passait devant avec 52,17%, devant Emmanuel Macron à 47,83%.

12:32 - Quel résultat à Thumeries pour le RN ce dimanche soir ? Regarder dans le rétro pour voir le scrutin législatif le plus récent fait sens au moment de ce nouveau rendez-vous des 30 juin et 7 juillet. Les législatives avaient offert un très gros résultat pour le RN à Thumeries. C'est en effet Virginie Fenain qui se plaçait en tête au premier tour avec 30,99% dans la commune, qui votait pour la 6ème circonscription du Nord. La victoire finale revenait ensuite en revanche à Charlotte Parmentier-Lecocq (Ensemble !) chez les électeurs avec 55,35%.

11:02 - Comment la composition démographique de Thumeries façonne les résultats électoraux ? Dans la ville de Thumeries, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'influencer les résultats des législatives. Avec une densité de population de 560 hab par km² et un pourcentage de chômeurs de 8,27%, le marché du travail et les questions de logement sont des sujets majeurs. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (85,28%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 1 539 électeurs sur des questions de mobilité et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (14,66%) révèle des besoins de suivi familial, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (6,54%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Les données sur l'instruction à Thumeries mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 16,74% des résidents ont obtenu seulement le bac par exemple. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.

09:32 - Abstention à Thumeries : les leçons des précédentes élections Qu'en sera-t-il de l'abstention ce 30 juin, lors des élections législatives à Thumeries (59239) ? Il y a deux ans, lors du deuxième tour de l'élection présidentielle, le pourcentage d'abstention avait atteint 22,94% des votants de la ville. Le taux d'abstention était de 23,31% au premier tour. En proportion, dans la ville, l'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 52,29% au premier tour et seulement 56,66% au second tour. Quel niveau atteindra l'abstention à Thumeries pour les législatives ? Les efforts pour contrer le Rassemblement national sont notamment capables de nuancer l'importance du scrutin aux yeux des habitants de Thumeries.