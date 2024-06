Résultat des législatives à Torcy : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - La gauche a gagné du terrain depuis les dernières législatives à Torcy La répartition des voix de gauche est aussi à jauger lors de ces élections législatives, avec comme inconnue la décision de ceux qui avaient opté pour la Nouvelle union populaire et sociale (Nupes), qui n'existe plus désormais. Le Front populaire, qui manque encore d'une figure tutélaire, avance sans garantie. Le total n'est pas négligeable. Lors du premier tour des élections du Parlement il y a deux ans, à Torcy, le binôme Nupes avait en effet accumulé 44,96% des votes dans la commune. Une poussée à affiner avec les 48% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. La liste PS-Place publique portée par Raphaël Glucksmann a plus récemment atteint 15,51% à Torcy début juin. Mais le verdict pour la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des électeurs de la liste LFI de Manon Aubry, ainsi que de celles de l'EELV Marie Toussaint ou encore du PCF Léon Deffontaine le 9 juin. Soit un cumul de 49% sur place.

18:42 - À Torcy, un Rassemblement national favori ? Difficile de trouver une ligne directrice claire dans cette combinaison de résultats. Mais quelques lignes directrices apparaissent… La progression du RN est déjà forte à Torcy entre le score de Jordan Bardella en 2019 (15,46%) et celui qu'il a obtenu le 9 juin dernier aux européennes (19,38%), de l'ordre de 4 points. Mais l'évolution s'annonce plus importante encore aux législatives 2024, les intentions de vote donnant plutôt au RN une progression d'environ 15 points par rapport à la précédente élection des députés dans l'ensemble du pays, loin des 18,68% de l'époque. Le RN pourrait ainsi se trouver à 21% localement ce 30 juin, si la dynamique était la même que pour les élections européennes, voire bien plus encore selon la dynamique sondagière.

15:31 - Un cas particulier pour Torcy lors des élections européennes 2024 Ce qu'ont dit les dernières élections il y a quelques jours va résonner encore plus fort dans les mémoires ce 30 juin. Lors des élections du Parlement européen en effet, la liste de Jordan Bardella enregistrait 19,38% des voix à Torcy et n'était que deuxième. C'est Manon Aubry qui finissait en première position avec 28,48%.

14:32 - Le résultat de la dernière présidentielle, un marqueur aussi à Torcy Il faut noter que le Rassemblement national avait affiché au premier tour un meilleur résultat aux législatives 2022 à Torcy que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection du chef de l'Etat. La présidente du parti avait engrangé 12,62% au premier tour dans la cité. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Jean-Luc Mélenchon en tête avec 41,57%, suivi donc de Emmanuel Macron avec 25,17% et Marine Le Pen avec 12,62%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au second tour (avec 28,05% contre 71,95%).

12:32 - À Torcy, les résultats des dernières législatives toujours aussi valables aujourd'hui ? Au niveau local, le résultat du Rassemblement national aux législatives2024 sera très analysé. Au moment de fournir ou non une majorité à la France il y a deux ans, le Rassemblement national trébuchait au premier tour dans la commune de Torcy, obtenant 13,63% des voix sur place, contre 44,96% pour Arnaud Bonnet (LFI-PS-PC-EELV). Le RN sera aussi inexistant, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

11:02 - Analyse socio-économique de Torcy : perspectives électorales A quelques heures de l'annonce des résultats des législatives, Torcy apparaît comme un microcosme de diversité et d'activités. Avec ses 22 444 habitants, cette ville se présente comme un symbole d'ouverture. Ses 1 733 entreprises démontrent un certain dynamisme. Dans la ville, 22,17% des résidents sont des enfants, et 16,91% ont 60 ans et plus, ce qui pourrait agir sur les priorités des mesures, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Avec 3 351 résidents étrangers et un taux de personnes immigrées de 23,84%, Torcy est un exemple de multiculturalisme. Au sein de cette diversité sociale, près de 26,45% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 1116,65 euros pourrait devenir un obstacle financier pour la commune. À Torcy, où les moins de 30 ans représentent 42% de la population, les élections sont la promesse d'un avenir partagé et florissant.

09:32 - Analyse de l'abstention aux précédentes élections à Torcy Comment ont voté le plus souvent les habitants de cette ville lors des précédents scrutins électoraux ? Pendant les européennes de début juin, 58,31% des personnes habilitées à participer à une élection à Torcy avaient déserté les urnes, contre une abstention de 59,76% lors du scrutin européen de 2019. Pour rappel, dans la ville, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 60,78% au premier tour. Au second tour, 60,05% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote. Pour rappel, à l'échelle de la France, le taux d'abstention aux législatives 2022 représentait 52,5% au premier tour et 53,8% au second tour, plus qu'en 2017.