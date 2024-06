Résultat des législatives à Trangé : l'élection 2024 en direct

En direct

17:23 - Un 29,81% dans la moyenne nationale pour Bardella à Trangé début juin Revenir sur le séisme du 9 juin nous semble aussi avisé au moment de se préparer au scrutin de ce 30 juin. Le résultat de la liste du RN, avec un certain Jordan Bardella tête de liste aux européennes de juin, était en effet au plus haut à Trangé, à 29,81%. Le mouvement eurosceptique a alors doublé Valérie Hayer à 19,08% et Raphaël Glucksmann à 17,88%.

14:32 - Trangé avait voté Macron lors de l'élection présidentielle C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Trangé lors du premier tour de la présidentielle avec 32,74%, dépassant Marine Le Pen. La représentante du RN obtenait 21,73%. L'échec était plus fort encore pour Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot, avec 19,33% et 7,69% des suffrages. Et Marine Le Pen ne créait pas la surprise au second tour, avec 32,46% contre 67,54%.

12:32 - Des législatives favorables pour le bloc Ensemble la dernière fois Au niveau local, le résultat du Rassemblement national aux législatives2024 sera très commenté. Le RN ne convainquait pas dans la commune de Trangé en 2022, lors des élections législatives, avec 15,24% au premier tour, contre 30,95% pour Julie Delpech (Ensemble ! - Majorité présidentielle), Trangé faisant partie de la 1ère circonscription de la Sarthe. Le scénario se répétera au second tour, le parti laissant encore le binôme La République en Marche remporter le scrutin.

11:02 - Élections législatives à Trangé : impact de la démographie et de l'économie locale Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les législatives à Trangé comme partout en France. Avec une population de 1 596 habitants répartis dans 621 logements, cette commune présente une densité de 122 hab par km². Avec 76 entreprises, Trangé offre un environnement favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de foyers détenant au moins une voiture (92,59%) souligne l'importance des problématiques de transport et d'infrastructure dans les interrogations des votants. Les citoyens, comprenant une proportion de 35,58% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en participant aux élections ? Parmi cette mosaïque sociale, près de 35,88% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 252,25 euros pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. Trangé manifeste la vigueur et les valeurs d'un pays en évolution.

09:32 - Les législatives démarrent à Trangé : quel sera le taux de participation ? Qu'en sera-t-il de la participation ce 30 juin 2024, lors des élections législatives à Trangé ? L'inflation dans le pays qui grève les finances des foyers français, cumulée avec les inquiétudes liées au conflit militaire israélo-palestinien, sont notamment en mesure de renforcer l'engagement civique des habitants de Trangé. Lors du premier tour de l'élection présidentielle, 78,78% des personnes aptes à voter dans la commune avaient pris part au scrutin, contre une participation de 80,22% au second tour, soit 1 014 personnes. En comparaison, dans la commune, la participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 52,2% au premier tour et seulement 50,12% au deuxième tour. Quel député remplacera Julie Delpech dans la 1ère circonscription de la Sarthe ?