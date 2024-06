Résultat des législatives à Trédion : l'élection 2024 en direct

En direct

15:36 - 31,36% pour Emmanuel Macron au premier tour de l'élection présidentielle à Trédion Trédion avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de l'élection présidentielle 2022. Avec 29,51%, Marine le Pen était distancée à la deuxième place par son rival, crédité de 31,36% des votes. Il n'y avait qu'une troisième et une quatrième place enfin pour Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec 18,05% et 5,01% des suffrages. Et la candidate du RN échouait aussi au second tour, avec 43,2% contre 56,8%.

12:32 - La majorité s'en sortait bien au premier tour des dernières législatives à Trédion Se retourner sur le plus récent scrutin législatif apporte des indices clés au moment de l'élection cruciale des 30 juin et 7 juillet. Même si cette curiosité peut induire en erreur… Le RN ne convainquait pas à Trédion il y a deux ans, lors des élections législatives, avec 19,29% au premier tour, contre 28,72% pour Nicole Le Peih (Ensemble !), Trédion faisant partie de la 3ème circonscription du Morbihan. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la victoire locale aux concurrents portant l'étiquette Ensemble ! Avec 43,10% contre 56,90% pour les vainqueurs. Nicole Le Peih remportait donc ce scrutin sur place.

11:02 - Comprendre l'électorat de Trédion : un regard sur la démographie locale Les données démographiques et socio-économiques de Trédion mettent en évidence des tendances claires susceptibles d'influer sur le résultat des élections législatives. Le taux de chômage à 13,39% pourrait avoir un effet sur les espérances des habitants quant aux mesures sur le travail. Avec une densité de population de 47 habitants par km² et 44,98% de population active, la participation électorale sera-t-elle plus dynamique ? Le pourcentage de foyers possédant au moins une voiture (77,42%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 486 électeurs sur des questions de transport et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (16,60%) met en évidence des besoins d'accompagnement familial, alors que le taux de salariés en CDD (9,38%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Trédion mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 19,42% des habitants ont obtenu seulement le bac par exemple. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur le taux d'abstention.

09:32 - Participation à Trédion : les leçons des précédentes élections Comment ont voté le plus souvent les citoyens de cette ville lors des scrutins électoraux antérieurs ? Au moment des européennes du mois de juin 2024, 41,13% des inscrits sur les listes électorales de Trédion avaient déserté les urnes, contre une abstention de 47,82% il y a 5 ans. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 48,63% au premier tour et seulement 47,57% au deuxième tour. En avril 2022, lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, sur les 935 personnes en âge de voter au sein de la ville, 16,58% avaient déserté les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 16,47% au second tour.