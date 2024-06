Résultat des législatives à Tressin : l'élection 2024 en direct

Le nombre d'électeurs séduits par le Rassemblement national sera une des clés pour cette élection des députés au niveau local, comme dans le reste du pays. En 2022, aux législatives, le RN ratait la marche au premier tour dans la commune de Tressin, grattant 15,26% des voix sur place, contre 40,86% pour Charlotte Parmentier-Lecocq (LREM). Ca n'ira pas mieux au second tour, le RN étant toujours inexistant et laissant la place à Charlotte Parmentier-Lecocq (Ensemble ! - Majorité présidentielle) pour la première position localement.

11:02 - Tressin : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux

Dans la ville de Tressin, la population exerce-t-elle une influence sur les résultats des élections législatives ? Dans le village, 23,05% des résidents sont des enfants, et 4,93% sont des personnes âgées. La répartition par âge peut agir sur les orientations politiques en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Le pourcentage élevé de cadres et de professions intellectuelles supérieures, atteignant 35,23%, révèle une population possédant un niveau d'éducation élevé. Le nombre d'allocataires de la CAF (15,70%) met en lumière des impératifs d'accompagnement familial, et le pourcentage de salariés en CDD (3,82%) indique des enjeux de stabilité du travail. Le pourcentage d'étudiants, de 7,23% à Tressin, met en relief la présence d'une population jeune et dynamique, en quête de formation et de développement personnel.