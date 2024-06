Résultat des législatives à Val-d'Ornain : l'élection 2024 en direct

Le choix du locataire de l'Elysée est certainement la principale clé pour appréhender au mieux une tendance politique locale. La commune de Val-d'Ornain avait offert un bel avantage à Marine Le Pen au terme de l'élection suprême de 2022 puisque la candidate de l'ancien FN l'emportait avec 33,11% au 1er tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 22,95% et 16,39% des voix. La quatrième place revenait à Éric Zemmour, avec 8,36% des voix pour sa part. En finale de cette présidentielle, c'est de nouveau Marine Le Pen qui s'imposait avec 56,33%, devant Emmanuel Macron à 43,67%.

11:02 - Élections à Val-d'Ornain : l'impact des caractéristiques démographiques

Comment la population de Val-d'Ornain peut-elle influencer le résultat des élections législatives ? La jeunesse et les demandeurs d'emploi jouent un rôle crucial dans le village, avec près de 29% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 7,9%. Le pourcentage de familles ne disposant d'aucune voiture (13,01%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 443 électeurs sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (13,45%) met en évidence des besoins de suivi familial, et le taux de salariés en CDD (7,77%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Val-d'Ornain mettent en avant une diversité de qualifications, avec 22,82% des habitants non diplômés, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.