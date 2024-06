Résultat des législatives à Valence-d'Albigeois : l'élection 2024 en direct

14:32 - Marine Le Pen en tête à Valence-d'Albigeois lors de la dernière présidentielle

C'est sans doute l'élection à la présidence de la République qui est l'indicateur le plus précis sur l'inclinaison des habitants d'une commune. Marine Le Pen a surperformé à Valence-d'Albigeois à l'issue de l'élection présidentielle 2022 avec un score de 26,26% dès le premier round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 23,82% et 14,2% des voix. Jean Lassalle héritait d'un rôle de figurant avec seulement 10,19% des voix. Avec 49,05%, la patronne du RN s'inclinait en revanche au second tour devant un Emmanuel Macron à 50,95%.