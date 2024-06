Résultat des législatives à Valenton : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - Un potentiel de 46% à 57% pour la gauche à Valenton La Nupes, qui a déjà éclaté malgré son excellent score lors des dernières législatives, va-t-elle voir ses électeurs de l'époque aller directement vers la nouvelle alliance à gauche lors des élections de 2024 ? La liste Glucksmann avait cumulé 5,52% à Valenton le 9 juin. Mais on donne la gauche plus haut ce dimanche soir, puisque la coalition ripolinée s'élève virtuellement à 57% cette fois, en cumulant les suffrages de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). La somme des suffrages n'est pas négligeable. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée en 2022, à Valenton, le binôme Nupes avait par ailleurs enregistré 46,35% des votes dans la commune. Un chiffre à compléter enfin avec les 58% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

18:42 - Quels résultats pour le RN lors des législatives à Valenton ? Difficile d'y voir clair dans tous ces chiffres. Mais des indices émergent… Les sondages d'opinion annoncent des candidats du RN à 33% des votes dans l'Hexagone ce dimanche 30 juin, soit 15 points de plus que sa marque de 2022. Selon une simple addition, cette dynamique doit le pousser à 27% à Valenton, soit 15 points de plus également que son score de la dernière fois dans la commune. Mais une commune vote différemment de la France et on note que le Rassemblement national n'a grappillé ici que 3 points de plus entre les européennes de 2019 et celles de 2024 par exemple. Voilà qui devrait relativiser les conclusions les plus simplistes.

15:31 - Valenton à contre-courant lors des européennes 2024 Impossible de faire l'impasse sur le scrutin qui s'est tenu il y a une vingtaine de jours. Quoi que... Manon Aubry a en effet gagné à Valenton lors des européennes 2024, avec 45,1%. Le RN de Jordan Bardella a alors étérelégué au second plan avec 20,17% des bulletins.

14:32 - Valenton avait voté Mélenchon au premier tour de l'élection présidentielle Le choix du président de la République est incontestablement la principale clé pour estimer une tendance politique locale. Avec 13,24%, c'est un score trop maigre qu'avait fait Marine Le Pen à Valenton au premier tour de l'élection du président de la République en 2022. La cheffe de file du Rassemblement national était dépassée par Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron à 54,23% et 17,2% des suffrages. Au second tour, Emmanuel Macron l'emportait avec 67,75% devant Marine Le Pen (32,25%).

12:32 - La dernière législative, un rappel utile pour les résultats de ce soir à Valenton A l'échelle locale comme dans le reste de la France, le résultat du Rassemblement national à ces élections législatives2024 sera très instructif. Le RN avait été battu au premier tour des législatives 2022 à Valenton, comptant 12,24%des suffrages, alors que les candidats LFI-PS-PC-EELV obtiendront 46,35% des voix. Le parti sera toujours incapable d'inquiéter le gagnant, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

11:02 - Le poids démographique et économique de Valenton aux législatives Dans la commune de Valenton, les habitants exercent-ils une influence sur le résultat des élections législatives ? Avec un taux de chômage de 17,85% et une densité de population de 2710 habitants par km², le marché de l'emploi et les questions d'habitat sont des inquiétudes majeures. Les écarts de revenus, avec un salaire moyen mensuel net de 2062,9 euros par mois, sont souvent symptomatiques d'un besoin accru de mesures visant à réduire les inégalités. Enfin, la présence d'une population étrangère de 25,48% et d'une population immigrée de 30,66% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Le pourcentage d'étudiants, de 7,2% à Valenton, met en relief la présence d'une population jeune et dynamique qui s'interroge sur l'accès à l'emploi après les études.

09:32 - Participation à Valenton : quelles perspectives pour les législatives ? À Valenton (94460), l'une des grandes inconnues de ce scrutin législatif 2024 sera indéniablement l'ampleur de la participation. Pour rappel, dans la ville, le taux de participation aux législatives 2022 atteignait 31,87% au premier tour. Au deuxième tour, 33,61% des votants ont exercé leur droit de vote. Pour le deuxième tour de l'élection présidentielle, 58,16% des personnes en capacité de participer à une élection dans la ville avaient pris part à l'élection, à comparer avec une participation de 67,36% au premier tour, soit 4 575 personnes. La flambée des prix qui plombe les finances des foyers français combinée avec les craintes liées au conflit israélo-palestinien, seraient notamment en mesure de pousser les habitants de Valenton à s'intéresser plus fortement à l'élection.