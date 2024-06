En direct

19:48 - La nouvelle union de la gauche pourrait se situer entre 20% et 21% à Vars lors de ce premier tour La coalition de gauche aux dernières législatives ayant explosé, que feront ses électeurs lors de ces élections de 2024 ? Combien voteront pour le Nouveau Front populaire ? Bien malin qui a la réponse en ce moment même. A l'occasion du premier tour des élections législatives, il y a deux ans, la candidature Nupes avait glané 20,48% des suffrages dans la localité. La liste Glucksmann a plus récemment glané 12,21% à Vars pour le tour unique des européennes. Mais on peut en revanche estimer un score de 21% pour la gauche pour ce premier round dans la cité, la part de voix du chef de file de la liste Place Publique étant à additionner avec celles de la LFI Manon Aubry (4,19%), de Marie Toussaint (4,65%) et enfin du communiste Léon Deffontaine (1,05%).

18:42 - 13 points arrachés en 5 ans par l'extrême droite à Vars Alors que conclure de cet ensemble de chiffres ? Alors qu'au niveau du pays, les scores du Rassemblement national ont affiché plus de 31% des suffrages aux élections européennes de 2024, soit près de 8 points de plus qu'aux européennes précédentes, la tendance locale apparaît encore plus forte. Le mouvement lepéniste a en effet déjà gagné 13 points ici entre 2019 et 2024. Il est donc possible que le RN termine à près de 35% voire plus à Vars ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un avantage du RN à Vars il y a trois semaines Il faut aussi revenir quelques semaines en arrière au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 30 juin. 42,33% des voix se sont en effet portées vers la liste du RN de Jordan Bardella il y a quelques semaines, aux élections européennes à Vars, devant Valérie Hayer à 14,42% et Raphaël Glucksmann à 12,21%. Le mouvement d'extrême droite a attiré ainsi pas moins de 364 électeurs de Vars.

14:32 - 31,94% pour Marine Le Pen au premier tour de la dernière présidentielle à Vars La préférence des habitants d'une ville se reflète bien souvent le plus visiblement dans le verdict de l'élection du locataire de l'Elysée. Marine Le Pen a marqué les esprits à Vars au cours de la dernière présidentielle avec un score de 31,94% des suffrages au 1er round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 26,84% et 16,24% des voix. Vars n'offrait qu'une quatrième place à Éric Zemmour, avec seulement 5,65% des voix pour sa part. Au deuxième tour, c'est encore Marine Le Pen qui avait le plus convaincu à Vars avec 50,13%, devant Emmanuel Macron à 49,87%.

12:32 - Des législatives qui avaient souri au Rassemblement national il y a deux ans Le résultat obtenu par le RN sera très observé au niveau local pour cette élection du Parlement 2024. Le RN tirait son épingle du jeu à Vars au cours des élections des députés il y a deux ans. C'est en effet Caroline Colombier qui arrivait en pôle position au premier tour avec 27,08% dans la commune, qui faisait partie de la 3ème circonscription de la Charente. La victoire devait ensuite lui revenir au second tour dans le secteur, avec 54,71%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 45,29%.

11:02 - Les enjeux locaux de Vars : tour d'horizon démographique Comment les électeurs de Vars peuvent-ils affecter le résultat des législatives ? Dans la localité, 33% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 7,62% ont plus de 75 ans. La répartition par âge pourrait avoir un effet sur les orientations politiques en matière d'instruction et de santé. Le pourcentage de foyers possédant au moins une voiture (83,65%) souligne l'importance des problématiques de mobilité et d'environnement dans les préoccupations des 779 votants. Le nombre d'allocataires de la CAF (15,33%) met en évidence la nécessité d'un suivi familial, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (10,31%) fait ressortir des enjeux de stabilité du travail. Les données sur l'instruction à Vars mettent en avant une diversité de qualifications, avec 23,66% des résidents non diplômés, cela peut avoir un impact sur le taux d'abstention dans la ville.

09:32 - Abstention aux élections législatives à Vars : un regard approfondi L'une des clés du scrutin législatif sera indiscutablement la participation à Vars. Pour mémoire, dans la commune, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 55,54% au premier tour et seulement 56,28% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il cette année à Vars ? Pour mémoire, au niveau national, l'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 52,5% au premier tour et 53,8% au second tour, c’était plus qu’en 2017. Au second tour de la dernière présidentielle, sur les 1 749 personnes en âge de voter dans la commune, 26,79% étaient restées chez elles, à comparer avec un taux d'abstention de 23,96% au premier tour.