19:38 - La gauche aussi dans la course à Vasselay pour ces élections législatives ? Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés avait marqué les esprits lors des législatives précédentes, mais a disparu aujourd'hui, c'est un nouvel attelage qui se présente cette fois. De quoi laisser planer le doute sur le vote de gauche aujourd'hui. La barre est haute. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée en 2022, à Vasselay, le binôme Nupes avait en effet enregistré 25,27% des votes dans la commune. Une poussée à comparer avec les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. A l'issue des élections européennes plus récemment, la liste Glucksmann s'est élevée à 11,33% à Vasselay. Mais on peut en revanche se projeter sur un score de 19% pour la gauche pour ce premier round dans la ville, la part de voix du chef de file PS-Place Publique étant à gonfler avec celles de la LFI Manon Aubry (4,32%), de l'EELV Marie Toussaint (2,53%) et enfin du PCF Léon Deffontaine (2,09%).

18:42 - Le RN a nettement séduit à Vasselay Alors que tirer de cet ensemble hétéroclite de chiffres ? Alors qu'au niveau de la France, les scores du RN ont culminé à plus de 30% des voix aux européennes de 2024, soit environ huit points de plus qu'en 2019, la tendance locale semble encore plus forte. Le parti a en effet déjà avancé de 13 points sur place entre 2019 et 2024. Il y a donc des raisons de penser que le RN finisse à près de 32% ou plus à Vasselay ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Il y a trois semaines, la victoire du RN à Vasselay Ce résultat de la présidentielle et des législatives remonte à deux ans déjà. Le résultat de la liste du Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella comme général en chef aux européennes de juin, était en effet au plus haut à Vasselay, à 36,66%. Le mouvement nationaliste a alors devancé Valérie Hayer à 16,99% et Raphaël Glucksmann à 11,33%.

14:32 - Qui a gagné l'élection présidentielle il y a deux ans à Vasselay ? L'inclinaison des habitants d'une ville transparait bien souvent le plus dans le verdict de l'élection à la présidence de la République. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Vasselay lors du premier tour de la présidentielle avec 29,26%, devant Marine Le Pen. La présidente du RN obtenait 27,34%. Les troisième et quatrième places étaient pour Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec respectivement 14,79% et 7,87% des voix. Et la patronne du RN échouait aussi au second tour, avec 44,42% contre 55,58%.

12:32 - Une majorité présidentielle encore favorite ce soir ? Le score obtenu par la formation RN portée par Jordan Bardella ce soir sera un enseignement majeur localement pour ces élections de l'Assemblée nationale. Le Rassemblement national avait été distancé au premier tour des législatives 2022 à Vasselay, comptant 24,56%des suffrages, alors que les candidats Ensemble ! - Majorité présidentielle obtiendront 32,86% des voix. Et le second tour ne fera que le confirmer avec encore François Cormier Bouligeon (LREM) finalement en tête localement.

11:02 - Vasselay : quand les données démographiques façonnent les urnes Dans les rues de Vasselay, les élections sont en cours. Avec une population de 1 552 habitants répartis dans 679 logements, cette ville présente une densité de 69 hab par km². Ses 67 entreprises démontrent un certain dynamisme. Dans la ville, 21,2% des résidents sont des enfants, et 22,77% de 60 ans et plus, ce qui peut avoir un effet sur les priorités des directives, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Les électeurs, dont 44,03% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Parmi cette diversité sociale, 49,48% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 409,41 euros, pèse sur une commune qui vise un avenir prospère. Chaque vote comptabilisé aujourd'hui à Vasselay démontre l'intérêt des habitants pour les valeurs de l'Hexagone.

09:32 - Les élections législatives à Vasselay (18110) sont lancées Comment ont voté le plus souvent les électeurs de cette localité lors des consultations démocratiques précédentes ? A l'occasion des dernières élections européennes, sur les 1 221 personnes en âge de voter à Vasselay, 55,77% avaient pris part au vote, à comparer avec une participation de 53,59% lors du scrutin européen de 2019. Pour rappel, dans la localité, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 atteignait 48,78% au premier tour. Au deuxième tour, 45,58% des électeurs se sont déplacés. Peut-on pronostiquer la participation pour les élections législatives 2024 à Vasselay ? Pour mémoire, à l'échelle de la France, la participation aux élections législatives 2022 atteignait 47,5% au premier tour et seulement 46,2% au deuxième tour.