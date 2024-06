En direct

19:47 - La gauche aussi dans le groupe de tête à Vaucouleurs pour ces législatives ? La Nouvelle union populaire et sociale (Nupes) ayant éclaté, que deviendront ses électeurs pour ces élections de 2024 ? Combien récupérera le Front populaire ? A l'issue des élections européennes, la liste Glucksmann s'est arrogée 10,63% à Vaucouleurs. Mais on peut en revanche réévaluer ce score à 16% pour la gauche pour ce premier round dans la commune, la part de voix du leader de la liste PS-Place Publique étant à renforcer avec celles de la LFI Manon Aubry (2,7%), de l'EELV Marie Toussaint (1,11%) et enfin du communiste Léon Deffontaine (3,02%). A l'occasion du premier round des élections législatives, pour rappel, la candidature Nupes avait par ailleurs obtenu aussi 16,6% des bulletins dans la commune. Un chiffre à comparer enfin avec les 16% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle précédente, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

18:42 - La fulgurante évolution du Rassemblement national à Vaucouleurs Que déduire des résultats des derniers rendez-vous dans les urnes ? Ce sont déjà 11 points qui ont ainsi été récupérés par le RN dans la localité entre les européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Un joli paquet de voix. On peut donc imaginer que le RN dépassera les 40% ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - 50,95% pour la liste Rassemblement national à Vaucouleurs le 9 juin dernier Revenir quelques semaines en arrière peut sembler d'autant plus logique au moment d'analyser le scrutin de ce dimanche 30 juin. Si on se penche sur le détail, 321 votants de Vaucouleurs ont en effet choisi l'extrême droite il y a trois semaines, aux européennes. La liste, avec un certain Jordan Bardella comme général en chef, glanait ainsi 50,95% des votes devant Raphaël Glucksmann à 10,63% et Valérie Hayer à 8,73%.

14:32 - 40,42% pour Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022 à Vaucouleurs C'est sans doute le choix du locataire de l'Elysée qui est le meilleur révélateur sur le bord politique des habitants d'une commune. Marine Le Pen avait fini en tête avec 40,42% au premier tour de l'élection présidentielle de 2022 à Vaucouleurs. Emmanuel Macron était deuxième avec 22,2% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 12,03%. Vaucouleurs n'avait qu'une quatrième place à offrir à Éric Zemmour, avec seulement 8,29% des voix. La cheffe du RN s'était aussi imposée au second tour avec 61,61%.

12:32 - Des élections législatives favorables pour le RN il y a deux ans Le résultat du plus récent scrutin législatif est un élément clé au moment de l'élection de ces 30 juin et 7 juillet. Le Rassemblement national réalisait un joli démarrage à Vaucouleurs au début des élections législatives 2022. C'est en effet Brigitte Gaudineau qui se classait en pôle position au premier tour avec 34,72% dans la commune, partie intégrante de la 1ère circonscription de la Meuse. La victoire devait ensuite lui revenir au second tour dans le secteur, avec 51,35%, devant le binôme Divers droite à 48,65%.

11:02 - Vaucouleurs : démographie et socio-économie impactent les législatives Devant le bureau de vote de Vaucouleurs, les citoyens se regroupent pour exercer leur droit. Avec une population de 1 923 habitants répartis dans 1 086 logements, cette ville présente une densité de 50 habitants par km². Ses 96 entreprises attestent une économie florissante. Dans la ville, 32% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 10,16% de plus de 75 ans, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités des politiques en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Les habitants, dont 29,28% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 20 625 euros/an, la commune affiche un pourcentage de demandeurs d'emploi de 15,95%, synonyme d'une situation économique en demi-teinte. À Vaucouleurs, les enjeux locaux, tels que l'emploi, l'instruction et l'inflation, se joignent aux défis français.

09:32 - C'est le moment de voter à Vaucouleurs pour les élections législatives Pour cerner davantage le vote des habitants de cette ville, il est nécessaire d'observer les résultats des précédentes élections. Il y a quelques semaines, au moment des précédentes européennes, 47,57% des personnes en âge de participer à une élection à Vaucouleurs avaient déserté les urnes, à comparer avec une abstention de 48,86% en 2019. Pour mémoire, dans la ville, l'abstention aux législatives 2022 représentait 55,61% au premier tour. Au deuxième tour, 58,22% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. Au niveau de la France entière, la participation était déjà un sujet majeur en juin 2022. Elle se chiffrait à 18,4% à 12 heures et seulement 39,4% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017.