La Nupes, qui fait déjà partie du passé malgré la surprise qu'elle avait créée lors des dernières législatives, va-t-elle voir ses électeurs de l'époque basculer vers la nouvelle coalition de gauche ce dimanche ? Lors des élections européennes, Raphaël Glucksmann a atteint 18,59% à Vauhallan. Reste que dans la cité, il faudra aussi compter sur les 6,54% de la liste de Manon Aubry (La France insoumise), les 6,13% de Marie Toussaint (EELV) et les 2,04% de Léon Deffontaine (PC). En d'autres termes, un total tournant autour des 32% sur place. La barre est haute. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée il y a deux ans, à Vauhallan, le binôme Nupes avait par ailleurs accumulé 29% des votes dans la commune. Un score à compléter enfin avec les 26% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

L'élection du chef de l'Etat est probablement la clé pour évaluer une tendance politique locale. La ville de Vauhallan avait voté pour Marine Le Pen à 9,71% lors du premier tour de l'élection du président de la République. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon avaient devancé cette fois la cheffe du RN avec 42,19% et 16,24% des voix. Le deuxième tour laissera en retrait la cheffe du RN, Emmanuel Macron s'imposant avec 78,35% contre 21,65% pour Le Pen.

11:02 - Vauhallan : démographie, élections et perspectives d'avenir

Quel portrait faire de Vauhallan, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives ? Avec ses 43,87% de cadres pour 2 066 habitants, cette commune possède une certaine vitalité économique. Avec 155 entreprises, Vauhallan offre un environnement favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la commune, 17,33% de la population est âgée de 0 à 14 ans, et 9,59% sont des personnes âgées, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en matière d'éducation et de santé. Les habitants, comprenant une proportion de 21,33% de retraités, démontreront-ils leur engagement en se rendant dans les isoloirs ? Au sein de cette diversité sociale, près de 45,93% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 311,33 euros pourrait devenir un défi financier pour la commune. Vauhallan manifeste la vivacité et l'authenticité d'un pays en mouvement.