En direct

19:51 - À Vendargues, que vont décider les supporters de l'ancienne Nupes ? Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés avait marqué les esprits lors des élections législatives précédentes, mais n'aura pas vécu plus de deux ans, c'est une nouvelle coalition qui s'avance pour ces élections. Ce qui laisse planer l'incertitude sur le vote de gauche dans les isoloirs. La liste PS-Place publique dirigée par Glucksmann avait atteint 13,2% à Vendargues il y a quelques jours. Mais on peut en revanche estimer un score de 25% pour la gauche pour ces législatives dans la cité, la part de voix du chef de file de la liste Place Publique étant à rehausser avec celles de Manon Aubry (6,78%), de l'EELV Marie Toussaint (4,34%) et enfin du communiste Léon Deffontaine (2,07%). Le jour du premier tour des dernières législatives, pour rappel, la candidature Nupes avait par ailleurs obtenu 18,9% des suffrages dans la localité.

18:42 - Progression fulgurante du Rassemblement national à Vendargues en 5 ans Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais quelques conclusions s'imposent tout de même. Ce sont déjà 11 points qui ont ainsi été pris par le RN dans la localité entre sa part de voix des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une grosse avancée. A ce rythme, on peut donc imaginer que le RN sera à près de 35% voire plus à Vendargues ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Une victoire du RN à Vendargues il y a trois semaines Les résultats de ce 30 juin au soir seront certainement plus proches de l'équilibre établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. Si on rentre dans le détail en effet, la liste RN, avec Jordan Bardella comme chef de file, a remporté les européennes 2024 à Vendargues. Ladite liste enregistrait 38,45% des voix, soit 1168 voix dans la ville, contre Valérie Hayer à 13,23% et Raphaël Glucksmann à 13,2%.

14:32 - Qui est sorti gagnant de l'élection présidentielle à Vendargues ? Le scrutin présidentiel est sans doute la meilleure loupe pour évaluer une préférence politique locale. Chose rare : le RN avait obtenu au premier tour un meilleur résultat aux législatives il y a deux ans dans la commune que Marine Le Pen elle-même lors de la présidentielle. Elle avait rassemblé 26% au premier tour sur place. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Emmanuel Macron en tête avec 26,56%, suivi donc de Marine Le Pen avec 26% et Jean-Luc Mélenchon avec 18,43%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au second tour (avec 46,12% contre 53,88%).

12:32 - Quel score à Vendargues pour le Rassemblement national ce dimanche soir ? Le résultat du plus récent scrutin législatif apparaît comme un indice précieux au moment de l'élection qui nous intéresse aujourd'hui. Le RN parvenait en première position à Vendargues lors des législatives de 2022. C'est en effet Johana Maurel qui se plaçait en pôle position au premier tour avec 27,83% dans la commune, qui faisait partie de la 3ème circonscription de l'Hérault. Laurence Cristol (La République en Marche) s'imposait par la suite au second tour en revanche, avec 57,28%.

11:02 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Vendargues Dans le cadre de la campagne électorale législative, Vendargues se présente comme une ville dynamique et animée. Avec ses 7 044 habitants, cette ville est perçue comme un symbole d'ouverture. La pluralité socio-économique s'observe dans ses 936 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 4 183 foyers fiscaux. Le taux de familles disposant d'au moins une voiture (84,44%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut affecter les électeurs sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. La population étrangère de 196 personnes (2,89%) favorise une ouverture culturelle appréciable. Malgré un pourcentage de chômeurs de 10,71%, la commune affiche un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2540,03 euros/mois. Pour résumer, à Vendargues, les intérêts locaux se joignent aux défis français.

09:32 - Les prévisions de l'abstention aux élections législatives à Vendargues À Vendargues, le taux d'abstention constituera indéniablement l'un des facteurs principaux des législatives 2024. La perte de pouvoir d'achat serait de nature à ramener les électeurs de Vendargues vers les urnes. Il y a deux ans, à l'occasion du premier tour de la présidentielle, 78,85% des inscrits sur les listes électorales de la ville s'étaient rendus aux urnes. Le taux de participation était de 77,2% au deuxième tour, soit 4 342 personnes. Pour comparer, dans la ville, le taux de participation aux législatives 2022 atteignait 47,15% au premier tour. Au deuxième tour, 44,79% des citoyens ont exercé leur droit de vote. Quel député détrônera Laurence Cristol dans la 3ème circonscription de l'Hérault ?