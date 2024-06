En direct

19:48 - Le Nouveau Front populaire va-t-il bénéficier des 17,59% de la Nupes à Verlinghem ? La Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a fait long feu malgré sa poussée lors des dernières élections législatives, va-t-elle voir son score se transférer automatiquement vers la nouvelle coalition de gauche ce dimanche ? Il y a quelques jours aux élections européennes, la liste de Raphaël Glucksmann s'est arrogée 9,3% à Verlinghem. Mais on peut en revanche estimer un score de 19% pour la gauche pour ce premier tour dans la commune, la part de voix du chef de file de la liste Place Publique étant à réévaluer avec celles de l'insoumise Manon Aubry (4,77%), de l'EELV Marie Toussaint (6,39%) et enfin du PCF Léon Deffontaine (0,97%). Lors du premier tour des législatives en 2022, à Verlinghem, le binôme Nupes avait par ailleurs enregistré 17,59% des votes dans la commune. Un chiffre à comparer enfin avec les 18% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

18:42 - Les performances du Rassemblement national à Verlinghem avant les législatives Difficile d'établir des prévisions dans cette avalanche de résultats. Mais quelques lignes directrices émergent… L'étiquette RN devrait s'approcher de 20% à Verlinghem lors du premier tour de ces législatives si la dynamique anticipée par les élections européennes se reproduit localement. Le parti nationaliste est même crédité de 30% des suffrages dans le pays, soit quinze points de plus qu'en 2022. Un gain à ajouter aussi à son résultat dans la commune ce dimanche 30 juin ? Le calcul est expéditif, mais logique au regard de la progression du mouvement dans la zone. Le RN a en effet déjà gagné 7 points ici, rien qu'entre la candidature de Bardella en 2019 et celle de 2024.

15:31 - Le Rassemblement national n'a pas fait recette à Verlinghem lors des européennes du 9 juin Se retourner sur le dernier vote en date nous semble aussi évident au moment d'appréhender le scrutin de ce dimanche 30 juin. C'est Valérie Hayer qui l'a en effet emporté à Verlinghem lors des dernières élections des eurodéputés à Verlinghem, avec 24,51% des votes. La liste doublait alors celle de Jordan Bardella avec 21,68% dans la cité. François-Xavier Bellamy échouait troisième, avec 15,45%.

14:32 - Verlinghem avait voté Macron lors de la dernière présidentielle La typologie politique des habitants d'une ville émerge sans doute le plus dans le résultat de l'élection suprême. Marine Le Pen était en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 à Verlinghem avec 15,81% contre 44,28% pour Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon et Valérie Pécresse devaient se contenter de la troisième et de la quatrième places avec respectivement 11,63% et 7,69% des voix. Et la patronne du RN ne faisait pas mieux au second tour, avec 25,99% contre 74,01%.

12:32 - Que peuvent dire les résultats des législatives 2022 pour Verlinghem ? Le résultat obtenu par la formation incarnée par Jordan Bardella au premier tour sera un enseignement majeur à l'échelle locale pour cette élection. Lors des dernières législatives, le RN trébuchait au premier tour dans la ville de Verlinghem, récoltant 10,72% des votes sur place, contre 28,89% pour Jacques Houssin (Divers droite). Pas d'amélioration au second tour, le RN étant toujours inexistant et laissant la place à Brigitte Liso (LREM) pour la première position localement.

11:02 - Les données démographiques de Verlinghem révèlent les tendances électorales La démographie et le contexte socio-économique de Verlinghem façonnent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les élections législatives. La jeunesse et les personnes sans emploi jouent un rôle crucial dans la commune, avec près de 34% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 7,14%. Qui plus est, le pourcentage de familles propriétaires (80,44%) met en relief l'importance des questions concernant le logement et l'urbanisme. Le pourcentage important de cadres et de professions intellectuelles supérieures, atteignant 30,64%, révèle une population occupant des postes professionnels souvent liés à des secteurs stratégiques tels que la finance, la technologie ou la recherche. Le nombre de familles monoparentales (9,27%) met en évidence des besoins de soutien familial, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (5,88%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Le pourcentage d'étudiants, évalué à 7,8% à Verlinghem, met en avant la présence d'une population jeune et dynamique qui se soucie de l'accès à l'emploi après les études.

09:32 - Les prévisions de la participation aux législatives à Verlinghem À Verlinghem (59237), le niveau de participation sera incontestablement l'un des facteurs décisifs du scrutin législatif. Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 atteignait 61,92% au premier tour et seulement 60,12% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il cette année à Verlinghem ? En proportion, au niveau de la France, le pourcentage de participation aux législatives 2022 atteignait 48% au premier tour et seulement 46% au second tour, c’était moins qu’en 2017. Pour le second tour de l'élection présidentielle, parmi les 1 987 personnes en âge de voter au sein de la commune, 85,66% étaient allées voter. La participation était de 84,65% au premier tour, c'est-à-dire 1 682 personnes.