Résultat des législatives à Vertou : premiers chiffres de l'élection 2024

19:53 - Une fourchette de 30% à 36% pour la gauche à Vertou La coalition de gauche menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés aux dernières législatives étant terminée, que choisiront ses électeurs lors de ces élections de 2024 ? Quelle part optera pour le Nouveau Front populaire ? Bien malin qui a la réponse en ce moment même. Au cours du premier tour des élections du Parlement en 2022, à Vertou, le binôme Nupes avait en effet accumulé 30,53% des votes dans la commune. Un chiffre à comparer avec les 31% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Au moment des élections européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann s'est arrogé 21,96% à Vertou. Reste que dans la ville, il faudra aussi prendre en compte les 5,96% de la liste de Manon Aubry (LFI), les 9,17% de Marie Toussaint (EELV) et les 1,89% de Léon Deffontaine (Parti communiste). Soit une somme de 36% cette fois.

18:42 - Quel résultat pour le RN lors des législatives à Vertou ? Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. L'étiquette Rassemblement national pourrait se trouver pas loin de 20% à Vertou lors du premier tour de ces législatives si la situation décrite par le scrutin européen du 9 juin se confirme localement. Le parti lepéniste est même crédité d'environ 30% des suffrages dans le pays, soit une quinzaine de points de plus qu'il y a deux ans. Une somme à ajouter aussi à son résultat dans la commune ce dimanche 30 juin ? Le calcul est expéditif, mais logique au regard de la progression du mouvement dans la zone. Entre les européennes 2019 et les européennes 2024, le RN a en effet déjà gagné 7 points dans la commune.

15:31 - Jordan Bardella n'y est pas arrivé à Vertou lors des européennes On ne peut faire l'impasse sur le scrutin qui s'est tenu il y a quelques semaines. Même si toutes les communes ne sont pas touchées au même niveau. Très haut placé dans les sondages, Jordan Bardella a pris une petite déculottée en effet aux élections européennes 2024 localement. Le candidat a achevé la campagne troisième, avec 17,7%, contre Raphaël Glucksmann avec 21,96% et Valérie Hayer avec 21,04%.

14:32 - Le résultat de la présidentielle 2022, un marqueur aussi à Vertou L'élection du chef de l'Etat est sans doute la principale clé pour estimer une préférence politique locale. Elément saillant : le Rassemblement national avait enregistré au premier tour un score plus élevé aux législatives à Vertou que Marine Le Pen en personne lors de l'élection du chef de l'Etat. Celle-ci avait engrangé 12,5% au 1er tour sur place. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Emmanuel Macron en tête avec 38,47%, suivi donc de Jean-Luc Mélenchon avec 19,86% et Marine Le Pen avec 12,5%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 23,24% contre 76,76%).

12:32 - Le résultat de la majorité déjà déterminant ce soir Le poids des bulletins dans l'urne pour le RN sera le principal enseignement pour cette élection législative localement. Le RN ne convainquait pas dans la commune de Vertou il y a deux ans, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 8,44% au premier tour, contre 35,37% pour Sophie Errante (La République en Marche), Vertou votant pour la 10ème circonscription de la Loire-Atlantique. Vertou optera d'ailleurs encore pour Sophie Errante au second tour, finalement à la première place localement avec 58,93%.

11:02 - Vertou aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Comment les électeurs de Vertou peuvent-ils affecter le résultat des législatives ? Avec une densité de population de 648 habitants par km² et un taux de chômage de 7,38%, le marché de l'emploi et les questions de logement sont des sujets prédominants. Le pourcentage élevé de cadres et de professions intellectuelles supérieures, atteignant 26,85%, révèle une population soucieuse de la compétitivité économique de sa région. Le nombre de familles monoparentales (12,41%) met en évidence des impératifs de suivi familial, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (6,78%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Les données sur l'éducation, tel que le taux de titulaires de diplômes supérieurs (39,5%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Vertou, soulignant l'importance des initiatives visant à promouvoir l'accès à l'éducation.

09:32 - C'est l'heure de voter à Vertou : l'abstention au cœur des préoccupations À Vertou, quelle abstention aux précédentes élections législatives ? Afin de cerner plus précisément le vote des citoyens de cette commune, il faut étudier les résultats des derniers scrutins électoraux. Au moment des européennes du mois de juin 2024, 20 529 inscrits sur les listes électorales de Vertou avaient pris part au scrutin (soit 57,5%). Le taux de participation était de 55,92% il y a 5 ans. Pour rappel, dans la commune, la participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 53,16% au premier tour et seulement 53,21% au second tour. Au niveau national, la participation était déjà scrutée il y a deux ans. Elle atteignait 18,43% le midi et seulement 39,42% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.