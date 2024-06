En direct

19:50 - Qui vont adopter les supporters de l'ancienne Nupes à Viarmes ? La Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui est déjà morte, va-t-elle voir son résultat aller directement vers la nouvelle coalition de gauche ce dimanche ? La liste PS-Place publique de Raphaël Glucksmann avait atteint 10,19% à Viarmes pour ces élections continentales. Mais la gauche pourrait être bien plus haut ce soir, puisque l'alliance relookée peut théoriquement atteindre 22% cette fois, en ajoutant les résultats de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). La barre est haute : lors du premier tour des législatives il y a deux ans, à Viarmes, le binôme Nupes avait par ailleurs accumulé également 22,9% des votes dans la commune. Une somme à comparer enfin avec les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

18:42 - En 5 ans, l'extrême droite a grappillé 12 points à Viarmes Difficile de trouver une logique politique dans cette combinaison de scores. Mais quelques grandes lignes se dégagent… L'avancée du RN, qui s'élève déjà à 12 points à Viarmes entre sa part de voix des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti semble en effet être monté plus vite au niveau local qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. Avec une projection rapide, on peut donc imaginer que le RN sera à environ 40% voire plus ici ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un tremblement de terre aussi à Viarmes le 9 juin ? Une autre expérience dans les urnes, bien plus récente, s'est déroulée dernièrement qu'il est bon d'observer avec précision. D'autant que l'événement, majeur, est le préalable à l'élection qui nous occupe désormais. Le résultat de la liste Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella comme chef de file en 2024, était en effet au plus haut à Viarmes, à 38,18%. Le RN devançait alors Valérie Hayer à 14,77% et Raphaël Glucksmann à 10,19%.

14:32 - Viarmes avait voté Le Pen au premier tour de l'élection présidentielle Le choix du locataire de l'Elysée est incontestablement la principale clé pour jauger une tendance politique locale. Marine Le Pen s'était illustrée à Viarmes pendant l'élection présidentielle 2022 avec pas moins de 28,14% des suffrages au premier tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 26,7% et 16,99% des voix. Éric Zemmour héritait de la quatrième place avec seulement 9,45% des voix pour sa part. La cheffe du RN s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 47,29% contre 52,71%.

12:32 - Un premier tour qui avait souri au parti présidentiel il y a deux ans Regarder dans le rétro pour voir le plus récent scrutin législatif apparaît comme une évidence au moment de l'élection du jour. Lors des dernières législatives à Viarmes, le RN avait dû se contenter de la seconde position sur le podium, 27,7% des votants étant convaincus par son binôme, contre 27,86% pour Guillaume Vuilletet (Ensemble !) au premier tour. Au deuxième, il avait encore échoué dans la ville, laissant de nouveau le premier rang au binôme LREM avec 58,09%. Guillaume Vuilletet s'imposait donc finalement sur place.

11:02 - Analyse démographique des législatives à Viarmes A quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives, Viarmes regorge de diversité et d'activités. Avec ses 5 386 habitants, cette ville cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. La variété socio-économique se reflète dans ses 430 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 3 083 foyers fiscaux. Dans la ville, 17,61% des résidents sont âgés de 14 ans et moins, et 9,18% sont des personnes âgées, ce qui pourrait agir sur les priorités des politiques, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Viarmes forme une communauté diversifiée, avec ses 270 résidents étrangers, contribuant à la richesse sociale et culturelle de la ville. Au sein de cette mosaïque sociale, près de 39,57% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 289,77 € pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. Chaque vote exprimé aujourd'hui à Viarmes montre l'intérêt des habitants pour les idées françaises.

09:32 - Participation aux législatives à Viarmes : les chiffres clés À Viarmes, l'un des facteurs importants de ces élections législatives 2024 sera sans aucun doute le niveau d'abstention. Pour rappel, dans l'agglomération, la participation aux législatives 2022 se chiffrait à 48,31% au premier tour et seulement 44,89% au deuxième tour. Pour mémoire, à l'échelle de la France, le taux de participation aux législatives 2022 atteignait 48% au premier tour et seulement 46% au second tour, moins qu'en 2017. Il y a deux ans, à l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage de participation avait représenté 77,42% au sein de l'agglomération, à comparer avec une participation de 72,53% au second tour, ce qui représentait 2 920 personnes.