En direct

19:41 - À Vieille-Toulouse, qui vont choisir les électeurs de gauche ? La Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a été dissoute malgré son excellent résultat lors des dernières législatives, va-t-elle voir ses électeurs de l'époque aller directement vers le Nouveau Front populaire lors de ces nouvelles élections ? La liste portée par Raphaël Glucksmann avait glané 17,44% à Vieille-Toulouse pour ces élections continentales. Mais on peut en revanche réévaluer ce score à 25% pour la gauche pour ce premier tour dans la cité, la part de voix du leader Place Publique étant à gonfler avec celles de Manon Aubry (2,8%), de l'écologiste Marie Toussaint (6,66%) ou encore de Léon Deffontaine (0,67%). Lors du premier tour des élections des députés en 2022, à Vieille-Toulouse, le binôme Nupes avait par ailleurs glané 19,78% des votes dans la commune. Une percée à comparer enfin avec les 18% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (11,95% pour Jean-Luc Mélenchon, 5,3% pour Yannick Jadot, 1,58% pour Fabien Roussel et 1,92% pour Anne Hidalgo).

18:42 - L'extrême droite a nettement avancé à Vieille-Toulouse Difficile d'établir des prévisions dans tous ces scores. Mais quelques grandes directions se dégagent… Ce sont déjà 8 points qui ont ainsi été grappillés par le RN à l'échelle locale entre sa part de voix des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une avancée notable. On ne peut donc pas exclure que le RN finisse à près de 14% ou plus à Vieille-Toulouse ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - La particularité Vieille-Toulouse lors des européennes 2024 Le résultat de celui ou celle qui l'a emporté à l'issue des dernières élections il y a quelques semaines va résonner encore plus fort dans les esprits ce 30 juin. Donné gagnant par les sondages, Jordan Bardella s'est trouvé loin de son résultat national en effet aux européennes sur place. Le candidat RN a terminé troisième, avec 16,51%, en retrait par rapport à Valérie Hayer avec 24,23% et Raphaël Glucksmann avec 17,44%.

14:32 - En 2022, qui aurait été président selon les élections de Vieille-Toulouse ? Chez les électeurs de Vieille-Toulouse, Marine Le Pen n'était pas vraiment la bienvenue lors du premier tour de la présidentielle en 2022. Avec un maigre 9,02%, la présidente du RN était reléguée à l'arrière-plan par Emmanuel Macron et Éric Zemmour à 43,29% et 14,66% des votes. C'est finalement un certain Emmanuel Macron qui terminera gagnant à 75,39% contre 24,61% pour Le Pen au second tour sur place.

12:32 - Un premier tour favorable pour le clan macroniste la dernière fois Le nombre de votes en faveur du Rassemblement national sera une des clés pour ces élections de l'Assemblée à l'échelle locale, comme dans le reste du pays. Le RN ratait complètement la première marche à Vieille-Toulouse il y a deux ans, lors des élections des députés, avec 6,33% au premier tour, contre 43,99% pour Dominique Faure (La République en Marche), Vieille-Toulouse étant partie intégrante de la 10ème circonscription de la Haute-Garonne. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la victoire locale aux concurrents étiquetés La République en Marche avec 27,07% contre 72,93% pour les vainqueurs. Dominique Faure remportait donc cette élection sur place.

11:02 - Tendances démographiques et électorales à Vieille-Toulouse : ce qu'il faut retenir Quel impact aura la population de Vieille-Toulouse sur les résultats des législatives ? La pyramide démographique peut avoir un effet sur les priorités des mesures, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Dans la localité, 15,94% des résidents sont des enfants, et 11,81% de plus de 75 ans. Le pourcentage élevé de cadres et de professions intellectuelles supérieures, représentant 50,82%, révèle une population occupant des postes professionnels souvent liés à des secteurs stratégiques tels que la finance, la technologie ou la recherche. Le nombre de familles monoparentales (3,99%) révèle la nécessité d'un suivi familial, tandis que le taux de salariés en CDD (5,9%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Le taux d'étudiants, évalué à 7,04% à Vieille-Toulouse, met en exergue la présence d'une population jeune et dynamique, susceptible de favoriser un environnement propice à l'innovation et à l'entrepreneuriat.

09:32 - Election à Vieille-Toulouse : les bureaux de vote ont ouvert leurs portes À Vieille-Toulouse (31320), l'une des grandes inconnues du scrutin législatif 2024 sera indéniablement la participation. La flambée des prix qui alourdit les finances des foyers français serait susceptible de ramener les électeurs de Vieille-Toulouse dans les bureaux de vote. En avril 2022, au deuxième tour de l'élection présidentielle, sur les 1 024 inscrits sur les listes électorales dans la localité, 86,23% étaient allés voter. La participation était de 87,6% au premier tour, c'est-à-dire 897 personnes. Pour mémoire, dans la localité, le taux de participation aux élections législatives 2022 atteignait 62,39% au premier tour et seulement 63,27% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il pour les législatives à Vieille-Toulouse ? Quel député détrônera Dominique Faure dans la 10ème circonscription de la Haute-Garonne ?