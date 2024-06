En direct

19:43 - Les bulletins de la coalition de gauche observés Alors que la Nouvelle union populaire et sociale avait fait une percée lors des élections législatives précédentes, mais n'aura pas vécu plus de deux ans, c'est le Nouveau Front populaire qui a émergé en 2024. Ce qui rend très flou le vote de gauche dans les isoloirs. Le jour du premier round des élections législatives, il y a deux ans, la candidature Nupes avait cumulé 25,56% des bulletins dans la localité. Une performance à compléter avec les 27% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle qui avait précédé, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. La liste PS-Place publique menée par Raphaël Glucksmann a plus récemment atteint 20,96% à Vielle-Saint-Girons le 9 juin. Mais ce sont 29% que peut en revanche attendre la gauche cette fois, la part de voix du chef de file de la liste Place Publique étant à rehausser avec celles de Manon Aubry (3,78%), de l'écologiste Marie Toussaint (3,52%) et enfin du PCF Léon Deffontaine (3,78%).

18:42 - Un vote RN majoritaire à Vielle-Saint-Girons à 20 jours des législatives Que peut-on conclure de cette avalanche de données ? L'étiquette Rassemblement national devrait atteindre près de 30% à Vielle-Saint-Girons lors du premier tour de ces législatives si la tendance anticipée par les élections européennes s'applique localement. Le RN est même crédité d'environ 30% des votes dans l'Hexagone, soit une quinzaine de points de plus qu'il y a deux ans. Un gain à ajouter aussi à son résultat dans la localité ce dimanche 30 juin ? Le pronostic est expéditif, mais logique au regard de la progression du mouvement dans la zone. Le RN a en effet déjà gagné 6 points ici, rien qu'entre la candidature de Bardella en 2019 et celle de 2024.

15:31 - Quel résultat pour les européennes à Vielle-Saint-Girons le 9 juin ? Dernier résultat à prendre en compte : celui qui est sorti des élections il y a quelques jours est historique. Revenir sur le séisme du 9 juin peut donc sembler également avisé au moment de se préparer au scrutin de ce 30 juin. Si on rentre dans le détail en effet, la liste RN, qui avait comme guide un certain Jordan Bardella, s'est arrogée les élections du Parlement européen à Vielle-Saint-Girons. Le bulletin a enregistré 25,91% des votes, contre Raphaël Glucksmann à 20,96% et Valérie Hayer à 16,28%.

14:32 - Emmanuel Macron doublait Le Pen et Mélenchon à Vielle-Saint-Girons au premier tour de l'élection présidentielle C'est probablement l'élection suprême qui nous en apprend le plus sur le bord politique des habitants d'une commune. Vielle-Saint-Girons avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de l'élection présidentielle 2022. Avec 20,37%, Marine le Pen était distancée à la deuxième place par son rival, crédité de 25,66% des suffrages. Jean-Luc Mélenchon et Jean Lassalle finissaient au pied de ce podium avec respectivement 17,92% et 10,68% des voix. Et Marine Le Pen s'inclinait face à Emmanuel Macron au second tour, avec 44,48% contre 55,52%.

12:32 - Des élections législatives favorables pour le parti présidentiel il y a deux ans Le verdict du plus récent scrutin législatif est un élément précieux au moment de l'élection qui nous intéresse aujourd'hui. Au moment de donner ou non des députés à la France il y a deux ans, le RN ratait la marche au premier tour dans la commune de Vielle-Saint-Girons, grappillant 19,94% des suffrages sur place, contre 30,34% pour Geneviève Darrieussecq (LREM). Sur la commune de Vielle-Saint-Girons, c'est finalement une majorité La République en Marche qui sera préférée lors du second tour, achevant l'échec de l'ancien FN.

11:02 - Vielle-Saint-Girons : l'impact de la démographie locale sur les élections législatives Quel impact aura la population de Vielle-Saint-Girons sur le résultat des élections législatives ? Les jeunes et les demandeurs d'emploi sont des segments clés dans le village, avec près de 20% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômage de 17,54%. Qui plus est, le pourcentage de ménages propriétaires (75,98%) met en avant l'importance des questions concernant l'habitat et l'aménagement du territoire. Le pourcentage de familles possédant au moins une voiture (46,33%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut affecter les 735 électeurs sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (12,9%) met en évidence la nécessité d'un soutien familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (10,73%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Un taux de résidences secondaires de 49,44%, comme à Vielle-Saint-Girons, indique un tourisme important dans la région. Les difficultés du marché immobilier local peuvent aussi être des enjeux électoraux significatifs dans la région.

09:32 - Quelles prévisions pour la participation aux élections législatives à Vielle-Saint-Girons ? Comment votent le plus souvent les habitants de cette commune ? A l'occasion des européennes de début juin, le taux d'abstention s'élevait à 40,72% au niveau de Vielle-Saint-Girons (Landes), contre une abstention de 41,5% il y a 5 ans. Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 43,46% au premier tour. Au deuxième tour, 45,69% des citoyens ne se sont pas déplacés. En proportion, au niveau de l'Hexagone, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 atteignait 52% au premier tour et 54% au deuxième tour, c'était presque un record.