Résultat des législatives à Vigneulles-lès-Hattonchâtel : l'élection 2024 en direct

En direct

15:36 - Marine Le Pen doublait Macron et Mélenchon à Vigneulles-lès-Hattonchâtel lors de la dernière présidentielle C'est certainement l'élection suprême qui nous éclaire le plus sur le bord politique des habitants d'une commune. Performance notable : le RN avait réalisé au premier tour plus d'électeurs en moyenne aux législatives à Vigneulles-lès-Hattonchâtel que Marine Le Pen en personne lors de l'élection suprême. La candidate avait rassemblé 33,14% au premier tour sur place. Elle avait alors surpassé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, confortés chacun par 20,23% et 17,21%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au second tour (avec 60,77% contre 39,23%).

12:32 - Un RN déjà favori au premier tour La fraction d'électeurs de Jordan Bardella au premier tour va être le déterminant pour ces élections législatives 2024 localement. Le RN arrivait en pôle position à Vigneulles-lès-Hattonchâtel lors des élections du Parlement il y a deux ans. Dans la commune, qui votait pour la 1ère circonscription de la Meuse, c'est Brigitte Gaudineau qui arrivait en tête au premier tour avec 34,15%. Bertrand Pancher (Divers droite) s'imposait par la suite au second tour en revanche, avec 51,33%.

11:02 - Vigneulles-lès-Hattonchâtel : démographie, élections et perspectives d'avenir Comment les habitants de Vigneulles-lès-Hattonchâtel peuvent-ils peser sur les résultats des législatives ? Avec une densité de population de 25 habitants par km² et 45,66% de population active, la participation électorale sera-t-elle plus dynamique ? Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 9,25% pourrait avoir un effet sur les attentes des électeurs en ce qui concerne les politiques sur l'emploi. Le taux d'agriculteurs, qui représente 8,36%, souligne que l'agriculture reste une part significative du tissu socio-économique de la ville. Le nombre d'allocataires de la CAF (13,66%) met en lumière la nécessité d'un accompagnement familial, et le taux de salariés en CDD (10,19%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Vigneulles-lès-Hattonchâtel mettent en avant une diversité de qualifications, avec 17,14% des habitants titulaires du seul bac, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi du pays.

09:32 - Participation à Vigneulles-lès-Hattonchâtel : quelles perspectives pour les élections législatives ? Au fil des dernières années, les 1 669 habitants de cette commune ont dévoilé leurs préférences de vote. Pendant les européennes de début juin, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 43,55% au sein de Vigneulles-lès-Hattonchâtel, à comparer avec un taux d'abstention de 44,58% pour le scrutin européen de 2019. Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 48,82% au premier tour et seulement 51,09% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il cette année à Vigneulles-lès-Hattonchâtel ? Il y a 2 ans, pour le premier tour de la dernière présidentielle, le pourcentage d'abstention avait atteint 22,19% au sein de la commune, à comparer avec une abstention de 21,7% au deuxième tour.