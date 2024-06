Résultat des législatives à Vignot : l'élection 2024 en direct

En direct

15:36 - Marine Le Pen au-dessus de Macron et Mélenchon à Vignot lors de l'élection présidentielle C'est incontestablement l'élection du chef de l'Etat qui est l'élément le plus parlant sur le bord politique des habitants d'une commune. L'élection suprême avait nettement tourné à l'avantage de Marine Le Pen il y a deux ans dans la ville. La cheffe de file du RN prenait les devants avec 31% au premier round contre 29,4% pour Emmanuel Macron et 14,41% pour Jean-Luc Mélenchon sur le podium. Éric Zemmour devait alors se placer parmi les figurants avec seulement 7,42% des voix. Marine Le Pen s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 48,55% contre 51,45%.

12:32 - Que montrent les tendances des législatives 2022 pour Vignot ? Le résultat du plus récent scrutin législatif est un précédent clé au moment de l'élection du jour. Lors des dernières législatives à Vignot, le RN arrivait à la deuxième place sur le podium, 22,25% des habitants passés par l'isoloir s'étant tournés vers son binôme, contre 30,62% pour Bertrand Pancher (Divers droite) au premier tour. Au second tour, il avait encore échoué dans la localité, laissant de nouveau le premier rang au binôme Divers droite (63,82%). Bertrand Pancher remportait donc ce scrutin sur place.

11:02 - Élections législatives à Vignot : impact de la démographie et de l'économie locale Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les élections législatives à Vignot comme dans toute la France. Dotée de 625 logements pour 1 288 habitants, la densité de la commune est de 81 habitants par km². Avec 39 entreprises, Vignot est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de foyers possédant au moins une voiture (80,64%) souligne l'importance des questions de transport et d'environnement dans les préoccupations des citoyens. Les habitants, comprenant une proportion de 27,64% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en exerçant leur droit de vote ? Au sein de cette mosaïque sociale, 36,29% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 177,79 €, accable une commune qui ambitionne un avenir prospère. Vignot manifeste la vigueur et les valeurs d'un pays en mutation.

09:32 - Les élections législatives sont lancées à Vignot : scrutin en cours À Vignot, le niveau d'abstention sera à n'en pas douter un critère clé de ce scrutin législatif. Pour mémoire, dans la commune, le taux de participation aux législatives 2022 représentait 47,48% au premier tour et seulement 47,79% au second tour. En avril 2022, au premier tour de la dernière élection présidentielle, le taux de participation s'était élevé à 73,67% des inscrits sur les listes électorales de la commune. Le taux de participation était de 78,48% au deuxième tour, c'est-à-dire 755 personnes. L'inflation dans le pays qui grève le budget des foyers français, combinée avec les craintes liées au conflit entre l'Ukraine et la Russie, sont notamment capables de pousser les citoyens de Vignot à ne pas rester chez eux.