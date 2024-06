La Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà explosé, va-t-elle voir ses électeurs de l'époque se tourner vers la nouvelle alliance à gauche aux législatives 2024 ? Il y a quelques jours aux élections européennes, la liste Glucksmann s'est arrogée 10,74% à Villé. Mais ce sont 19% que peut en revanche attendre la gauche, la part de voix du leader de la liste Place Publique étant à gonfler avec celles de Manon Aubry (5,64%), de l'écologiste Marie Toussaint (4,3%) et enfin de Léon Deffontaine (0,81%). Au cours du premier round des législatives, pour rappel, la candidature Nupes avait par ailleurs obtenu 14,74% des voix dans la localité. Un score à comparer enfin avec les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle précédente, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, quelques conclusions s'imposent tout de même. Ce sont déjà 11 points qui ont ainsi été glanés par le RN sur place entre sa part de votes des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une énorme progression. Il y a donc des raisons de penser que le RN finisse à près de 30% voire plus à Villé ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

Se retourner sur le dernier vote en date semble aussi une évidence au moment d'observer le scrutin de ce 30 juin. Le résultat de la liste du RN, avec Jordan Bardella tête de liste en 2024, était en effet au plus haut à Villé, avec 35,17%, soit 262 voix. L'extrême droite devançait alors Valérie Hayer à 19,06% et Raphaël Glucksmann à 10,74%.

14:32 - Villé avait voté Macron au premier tour de la dernière présidentielle

C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Villé lors du premier tour de la présidentielle avec 32,45%, arrivant devant Marine Le Pen. La représentante du RN obtenait 25,32%. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour se contentaient des troisième et quatrième places- avec respectivement 15,11% et 6,38% des suffrages. Et la candidate du RN échouait aussi au second tour, avec 42,87% contre 57,13%.