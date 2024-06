Résultat des législatives à Villecresnes : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - Sur qui vont converger les orphelins de la Nupes disparue à Villecresnes ? La Nupes, qui a déjà explosé, va-t-elle voir son résultat se transférer automatiquement vers le nouvel accord trouvé par les forces de gauche aux législatives 2024 ? Lors du premier round des dernières législatives, il y a deux ans, la candidature Nupes avait obtenu 24,03% des voix dans la commune. Un score à comparer avec les 27% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle précédente, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. La liste emmenée par Raphaël Glucksmann a plus récemment cumulé 11,78% à Villecresnes pour les élections continentales. Reste que dans la localité, il faudra aussi compter sur les 13,02% de Manon Aubry (La France insoumise), les 3,47% de Marie Toussaint (EELV) et les 1,53% de Léon Deffontaine (PCF). En d'autres termes, une somme de 28% cette fois.

18:42 - En cinq ans, l'extrême droite a grappillé 14 points à Villecresnes Difficile d'établir des parallèles dans cette combinaison hétéroclite de scores. Mais des indices se dégagent… L'avancée du RN, qui se chiffre déjà à 14 points à Villecresnes entre son score des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti de Marine Le Pen semble en effet avoir gagné du terrain plus vite au niveau local qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus en 2024 qu'en 2019. A ce rythme, on peut penser que le RN sera à près de 25% voire plus ici ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Jordan Bardella dans sa moyenne nationale à Villecresnes il y a trois semaines Le score de celui ou celle qui l'a emporté lors des dernières élections il y a quelques jours reste autrement plus marquant. Si on rentre dans le détail en effet, la liste du Rassemblement national, emmenée par Jordan Bardella, a remporté les élections du Parlement européen 2024 à Villecresnes. Ladite liste attirait 34,17% des suffrages, soit 1320 voix dans la ville, contre Valérie Hayer à 14,96% et Manon Aubry à 13,02%.

14:32 - 29,57% pour Emmanuel Macron lors de l'élection présidentielle à Villecresnes La présidentielle est sans doute la clé pour estimer une préférence politique locale. Lors de l'élection du chef de l'Etat, le scénario était morose pour le RN et sa candidate Marine Le Pen, avec un Emmanuel Macron en tête grâce à 29,57% au premier tour, devant Jean-Luc Mélenchon avec 21,67%. Celle qui atteignait pour la deuxième fois le second tour à l'échelle nationale ne finissait ici qu'avec 21,3% des votes. C'est finalement le président sortant qui remportera l'adhésion des électeurs avec 60,34% contre 39,66% pour Le Pen au deuxième tour dans la localité.

12:32 - Quel score à Villecresnes pour la majorité ce dimanche ? Au moment de fournir ou non des députés à la France il y a deux ans, le RN trébuchait au premier tour dans la commune de Villecresnes, récoltant 17,88% des votes sur place, contre 34,33% pour Laurent Saint-Martin (Ensemble !). Ce ne sera pas mieux au second tour, le mouvement restant totalement à l'écart et laissant la place à Laurent Saint-Martin (LREM) pour le leadership localement.

11:02 - Analyse démographique et économique des élections législatives à Villecresnes La composition démographique et le contexte socio-économique de Villecresnes contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les législatives. Avec un pourcentage de chômeurs de 8,53% et une densité de population de 1723 hab/km², le marché du travail et les questions d'habitat sont des sujets prédominants. Le taux de familles détenant au moins une automobile (87,5%) souligne le poids des questions de mobilité et d'infrastructure dans les interrogations des 3 570 votants. Enfin, la présence d'une population immigrée de 12,42% et d'une population étrangère de 9,43% indique l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les données sur l'instruction à Villecresnes mettent en relief une diversité de qualifications, avec 29,6% des habitants sans diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'instruction.

09:32 - Les législatives démarrent à Villecresnes : quel sera le taux de participation ? Au cours des dernières années, les 11 718 habitants de cette agglomération ont révélé leurs habitudes de vote. Lors des élections européennes de début juin, 47,21% des personnes en capacité de voter à Villecresnes avaient boudé les urnes. L'abstention était de 47,21% en 2019. Pour mémoire, dans l'agglomération, l'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 51,54% au premier tour et seulement 52,56% au second tour. Qu'en sera-t-il pour les élections législatives à Villecresnes ? En avril 2022, lors du second tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 26,48% au sein de l'agglomération. Le taux d'abstention était de 21,59% au premier tour.