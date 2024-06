Résultat des législatives à Villefontaine : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - Sur qui vont se rabattre les 36,58% de la Nupes à Villefontaine ? La Nupes, qui a fait long feu, va-t-elle voir son résultat basculer vers le Nouveau Front populaire lors des élections de 2024 ? Aux élections européennes, la liste Glucksmann a obtenu 12,26% à Villefontaine. Reste que dans la localité, il faudra aussi compter sur les 23,19% de Manon Aubry (La France insoumise), les 6,11% de Marie Toussaint (EELV) et les 2,27% de Léon Deffontaine (PC). Autrement dit un cumul tournant autour des 43% sur place. A l'issue du premier tour des législatives il y a deux ans, à Villefontaine, le binôme Nupes avait par ailleurs cumulé 36,58% des votes dans la localité. Un score à compléter enfin avec les 42% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

18:42 - Le RN favori à Villefontaine pour les législatives ? Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, quelques conclusions s'imposent tout de même. L'étiquette Rassemblement national devrait atteindre 30% à Villefontaine lors du premier tour de ces législatives si la dynamique annoncée par les européennes se confirme localement. Le parti nationaliste est même crédité d'environ 30% des voix dans l'Hexagone, soit une quinzaine de points de plus qu'il y a deux ans. Un gain à ajouter aussi à son résultat dans la ville ce dimanche 30 juin ? L'addition est accrobatique, mais cela reste cohérent au regard de la progression du mouvement en ces lieux. Le RN a en effet déjà gagné 5 points ici, rien qu'entre la candidature de Bardella en 2019 et celle de 2024.

15:31 - Bardella à son niveau national à Villefontaine aux européennes Une autre élection, bien plus récente, a eu lieu dernièrement qu'il faut aussi étudier de près. D'autant que ce choc est le déclencheur de l'élection qui nous préoccupe aujourd'hui. Le résultat de la liste du RN, avec Jordan Bardella comme général en chef en 2024, était en effet au plus haut à Villefontaine, avec 28,03%. Le RN a alors doublé Manon Aubry à 23,19% et Raphaël Glucksmann à 12,26%.

14:32 - Villefontaine avait voté Mélenchon lors de la présidentielle 2022 C'est Jean-Luc Mélenchon qui était arrivé en tête à Villefontaine lors du premier tour de la présidentielle avec 36,24%, arrivant devant Marine Le Pen. La patronne du RN obtenait 22,61%. La troisième et la quatrième places revenaient à Emmanuel Macron et Éric Zemmour, avec 19,77% et 5,57% des suffrages. Et Marine Le Pen n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour, avec 40,86% contre 59,14%.

12:32 - Les résultats des dernières élections, un révélateur pour les législatives 2024 à Villefontaine ? Le score obtenu par le Rassemblement national sera le grand sujet pour ces élections de l'Assemblée 2024, au niveau local. Les législatives 2022 à Villefontaine ne donneront pas l'avantage, au premier tour, au RN, qui s'élèvera au mieux à 21,27% dans la commune, qui faisait partie de la 10ème circonscription de l'Isère, alors que les candidats Nupes rassembleront 36,58% des voix. Au second tour, le RN échouait également, laissant cette fois la première place aux concurrents estampillés LREM (57,52% contre 42,48% pour le RN). C'est en revanche Marjolaine Meynier-Millefert (LREM) qui prenait l'avantage cette fois.

11:02 - Démographie et politique à Villefontaine, un lien étroit A quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives, Villefontaine fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 19 083 habitants, cette agglomération est perçue comme un symbole d'ouverture. Ses 834 entreprises attestent un certain dynamisme. Dans l'agglomération, 26,8% de la population est âgée de moins de 15 ans, et 13,42% ont 60 ans et plus, ce qui pourrait agir sur les orientations des directives, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. La présence de 1 831 résidents étrangers et un pourcentage de population immigrée de 14,98%, favorise son pluriculturalisme. Avec un salaire moyen mensuel net de 2144,04 euros par mois, la commune affiche un pourcentage de chômeurs de 16,38%, annonçant une situation économique en demi-teinte. À Villefontaine, où la jeunesse représente 46% de la population, les élections sont l'espoir d'un avenir collectif et florissant.

09:32 - Quelles prévisions pour l'abstention aux élections législatives à Villefontaine ? L'un des facteurs forts des législatives 2024 sera incontestablement le niveau d'abstention à Villefontaine (38090). Pour rappel, dans la ville, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 33,98% au premier tour. Au deuxième tour, 31,12% des citoyens ont exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il de la participation à Villefontaine cette année ? Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà analysée il y a deux ans. Elle atteignait 18,4% à midi et seulement 39,4% à 17 h pour le premier tour. En avril 2022, lors du premier tour de la présidentielle, 66,07% des électeurs dans la ville s'étaient rendus dans l'isoloir. La participation était de 61,31% au second tour, soit 6 831 personnes.