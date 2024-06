Résultat des législatives à Villeneuve-le-Roi : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - La gauche avec le RN et Ensemble à égalité à Villeneuve-le-Roi pour ces législatives ? L'union de gauche aux dernières législatives étant déjà morte, que décideront ses électeurs lors de ces élections de 2024 ? Et surtout, quelle proportion choisira le Nouveau Front populaire ? La somme des suffrages n'est pas négligeable : lors du premier tour des législatives il y a deux ans, à Villeneuve-le-Roi, le binôme Nupes avait en effet glané 29,72% des votes dans la localité. Quelle part votera pour le Front populaire, alliant la France insoumise, le Parti socialiste, Europe-Ecologie, le Parti communiste et d'autres, et annoncé au coude-à-coude avec la majorité dans les enquêtes d'opinion ? Raphaël Glucksmann a plus récemment terminé à 8,75% à Villeneuve-le-Roi pour les élections continentales. Mais le verdict pour la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des électeurs de la liste LFI, ainsi que de celle d'Europe Ecologie et enfin celle du PCF le 9 juin. Autrement dit un cumul de 40% sur place.

18:42 - Le RN a vigoureusement progressé à Villeneuve-le-Roi Difficile de se faire une idée claire des prochaines élections après tous ces scores. Mais des pistes apparaissent… L'évolution du RN, qui se chiffre déjà à 8 points à Villeneuve-le-Roi entre sa part de voix des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti lepéniste semble en effet avoir gagné du terrain plus vite au niveau de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. A ce rythme, on peut conclure que le RN sera à près de 18% ici ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Bardella à son niveau national à Villeneuve-le-Roi il y a trois semaines Revenir quelques semaines en arrière peut sembler plus évident encore, au moment de se préparer au scrutin de ce dimanche 30 juin. Car le panorama établi lors des élections il y a quelques jours est évocateur. 29,39% des votes se sont en effet portés vers la liste Rassemblement national de Jordan Bardella il y a quelques jours, aux européennes à Villeneuve-le-Roi, face à Manon Aubry à 27,07% et Valérie Hayer à 9,45%. Le mouvement eurosceptique s'est arrogé le scrutin avec pas moins de 1465 habitants de Villeneuve-le-Roi passés par les isoloirs.

14:32 - Jean-Luc Mélenchon doublait Macron et Le Pen à Villeneuve-le-Roi au premier tour de la dernière présidentielle Ce sont Jean-Luc Mélenchon avec 36,31% et Emmanuel Macron avec 22,13% qui formaient le duo de tête au premier tour de l'élection présidentielle à Villeneuve-le-Roi. Celle qui a atteint deux fois le second tour au niveau du pays ne finissait ici qu'avec 19,95% des voix. C'est finalement un certain Emmanuel Macron qui s'imposera avec 61,24% contre 38,76% pour Le Pen au deuxième tour dans la localité.

12:32 - Didier Gonzales (Les Républicains) devant ses concurrents lors des dernières législatives à Villeneuve-le-Roi Regarder dans le rétro pour décortiquer le scrutin législatif le plus récent fait sens au moment de cette nouvelle élection des 30 juin et 7 juillet. Le RN n'a pas convaincu dans la commune de Villeneuve-le-Roi il y a deux ans, lors des législatives, avec 10,36% au premier tour, contre 34,04% pour Didier Gonzales (Les Républicains), Villeneuve-le-Roi étant partie intégrante de la 3ème circonscription du Val-de-Marne. Et le second tour ne fera que le confirmer avec cette fois Louis Boyard (Nouvelle union populaire écologique et sociale) au sommet localement.

11:02 - Villeneuve-le-Roi : élections législatives et dynamiques démographiques Au cœur de la campagne électorale législative, Villeneuve-le-Roi est perçue comme une ville dynamique et vivante. Avec ses 21 129 habitants, cette commune se présente comme un symbole d'ouverture. Avec 1 647 entreprises, Villeneuve-le-Roi est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la commune, 39% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 6,69% ont plus de 75 ans, ce qui pourrait agir sur les orientations politiques en matière d'éducation et de soins de santé. La population étrangère de 4 544 personnes favorise une ouverture culturelle appréciable. Avec un salaire moyen mensuel net de 2352,38 € par mois, la commune est à la recherche d'une économie stable malgré les défis. À Villeneuve-le-Roi, où la jeunesse représente 39% de la population, les élections symbolisent l'espoir d'un avenir florissant pour tous.

09:32 - Les élections législatives sont lancées à Villeneuve-le-Roi : scrutin en cours L'étude des scrutins électoraux antérieurs permet de se faire une idée du vote des habitants de cette agglomération. Début juin, lors des européennes, 44,8% des électeurs de Villeneuve-le-Roi avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 42,29% pour les européennes de 2019. Pour mémoire, dans l'agglomération, le taux de participation aux législatives 2022 s'élevait à 43,01% au premier tour et seulement 40,09% au second tour. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet majeur en juin 2022. Elle représentait 18,4% le midi et seulement 39,4% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017.