Résultat des législatives à Villeneuve-Saint-Georges : premiers chiffres de l'élection 2024

Ce sont Jean-Luc Mélenchon avec 46,19% et Emmanuel Macron avec 20,55% qui étaient les finalistes virtuels à l'issue du premier tour de l'élection du président de la République à Villeneuve-Saint-Georges. Marine Le Pen s'en trouvait quant à elle reléguée à 16,22%. Et Marine Le Pen ne créait pas la surprise au second tour avec 33,76% contre 66,24%.

11:02 - Tendances démographiques et électorales à Villeneuve-Saint-Georges : ce qu'il faut savoir

Comment la population de Villeneuve-Saint-Georges peut-elle affecter le résultat des législatives ? Dans l'agglomération, 23,77% des résidents sont des enfants, et 4,19% ont plus de 75 ans. La pyramide des âges peut agir sur les orientations politiques en matière d'instruction et de soins de santé. Un revenu moyen par foyer fiscal de 18 129 euros par an peut être révélateur d'une pression financière sur les foyers. De surcroît, la présence d'une population étrangère de 34,58% et d'une population immigrée de 37,30% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Le taux d'étudiants, évalué à 7,91% à Villeneuve-Saint-Georges, met en relief la présence d'une population jeune et dynamique, sensible aux directives relatives à l'éducation et au logement étudiant.