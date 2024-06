En direct

19:38 - Le résultat de la gauche unie aux dernières élections à Vindelle à la loupe Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés avait marqué les élections législatives précédentes, mais a explosé en vol désormais, c'est le Nouveau Front populaire qui se présente pour ces élections. Ce qui laisse planer l'incertitude sur le vote de gauche dans les urnes. La liste Place-Publique menée par Raphaël Glucksmann et soutenue par le PS avait obtenu 17,91% à Vindelle début juin. Mais le résultat de la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des reports de voix de la liste insoumise de Manon Aubry, celle de l'écologiste Marie Toussaint et enfin du PCF Léon Deffontaine le 9 juin. En d'autres termes, une somme tournant autour des 29% sur place. Au cours du premier round des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait par ailleurs cumulé 21,99% des bulletins dans la commune.

18:42 - Un RN en progression à Vindelle à 20 jours des législatives Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Le Rassemblement national devrait s'afficher à 30% à Vindelle lors du premier tour de ces législatives si la dynamique annoncée par les européennes du 9 juin se reproduit localement. Le Rassemblement national est même crédité de 30% des suffrages dans l'Hexagone, soit 15 points de plus qu'il y a deux ans. Un gain à ajouter aussi à son résultat dans la commune ce dimanche 30 juin ? Le calcul est simple voire simpliste, mais cela reste cohérent au regard de la progression du mouvement dans la zone. Entre les européennes 2019 et les européennes 2024, le RN a en effet déjà gagné 5 points dans la municipalité.

15:31 - Une performance du RN dans la moyenne à Vindelle le 9 juin Le résultat de ce dimanche 30 juin va peut-être concorder avec le verdict établi le 9 juin dernier. Si on se penche sur le détail, 134 électeurs de Vindelle ont en effet été séduits par la liste du Rassemblement national il y a trois semaines, aux élections européennes. La liste, chapeautée par Jordan Bardella, glanait 30,39% des suffrages face à Raphaël Glucksmann à 17,91% et Valérie Hayer à 14,06%.

14:32 - Avantage Emmanuel Macron à Vindelle au premier tour de la dernière présidentielle Marine Le Pen était deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 à Vindelle avec 24,51% contre 29,92% pour Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon et Valérie Pécresse finissaient au pied de ce podium avec respectivement 19,55% et 4,36% des suffrages. Et la candidate du RN ne rattrapait pas son rival au second tour, avec 40,17% contre 59,83%.

12:32 - Quel verdict dans les urnes lors des législatives 2022 à Vindelle ? Le résultat du plus récent scrutin législatif apparaît comme un indicateur précieux au moment des élections qui se jouent. Le RN ratait complètement la première marche dans la commune de Vindelle il y a deux ans, lors des législatives, avec 21,53% au premier tour, contre 24,54% pour Jérôme Lambert (Divers gauche), Vindelle faisant partie de la 3ème circonscription de la Charente. Au second tour, le RN échouait également, laissant cette fois le premier rang local aux concurrents étiquetés LREM (53,63% contre 46,37% pour le RN). C'est en revanche Sylvie Mocoeur (LREM) qui coiffait tout le monde au poteau cette fois.

11:02 - Les enjeux locaux de Vindelle : tour d'horizon démographique Devant le bureau de vote de Vindelle, les citoyens se rassemblent pour se rendre aux urnes. Avec ses 1 062 habitants, ce village possède une certaine vigueur démographique. La variété socio-économique se reflète dans ses 48 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 571 foyers fiscaux. Le taux de ménages ne disposant d'aucune voiture (10,74%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les votants sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Les habitants, dont 46,15% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Dans cette mosaïque sociale, 45,09% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 545,86 euros, pèse sur une commune qui aspire à un avenir prospère. Vindelle manifeste la vigueur et les valeurs d'un pays en pleine transformation.

09:32 - Abstention à Vindelle : quelles perspectives pour les législatives ? À Vindelle, l'un des critères principaux de ces élections législatives sera sans aucun doute le niveau d'abstention. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 47,74% au premier tour. Au second tour, 51,07% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il cette année à Vindelle ? Pour rappel, au niveau national, le taux d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 52,5% au premier tour et 53,8% au deuxième tour, presque un record pour des législatives. Il y a deux ans, pour le premier tour de la présidentielle, le pourcentage d'abstention avait atteint 19,02% au sein de la ville, contre un taux d'abstention de 21,44% au deuxième tour.