Résultat des législatives à Void-Vacon : l'élection 2024 en direct

15:36 - Void-Vacon avait voté Le Pen au premier tour de l'élection présidentielle

La préférence des habitants d'une commune transparait sans doute le plus visiblement dans le choix fait lors de la présidentielle. L'élection présidentielle avait offert un énorme avantage à Marine Le Pen en 2022 dans la cité. La candidate de l'ancien Front national finissait à 42,94% au premier tour. En 2e et 3e places, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 22,89% et 10,73% des voix. Éric Zemmour finissait au pied de ce podium avec seulement 8% des voix pour sa part. Au second tour, face à Emmanuel Macron, Marine Le Pen conservait son avantage avec 61,52%.