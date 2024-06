Résultat des législatives à Wannehain : l'élection 2024 en direct

11:02 - Wannehain : élections législatives et dynamiques démographiques

La composition démographique et la situation socio-économique de Wannehain contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les législatives. Avec une densité de population de 318 habitants par km² et 50,34% de population active, ces chiffres pourraient favoriser une implication électorale plus forte. Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 6,95% peut avoir un effet sur les espoirs des électeurs en ce qui concerne les directives sur l'emploi. Le pourcentage élevé de cadres, atteignant 33,14%, révèle une population soucieuse de la compétitivité économique de sa région. Le nombre de familles monoparentales (13,7%) révèle des besoins de soutien familial, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (5,34%) indique des enjeux de stabilité du travail. Le pourcentage d'étudiants, évalué à 7,15% à Wannehain, met en relief la présence d'une population jeune et dynamique, susceptible de stimuler l'innovation et la créativité dans la région.