Résultat des législatives à Wattignies : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - Sur qui vont se transférer les 31,37% de la Nupes à Wattignies ? L'union des partis de gauche aux dernières législatives faisant déjà partie du passé, à quel parti vont s'attacher ses électeurs au cours de ces nouvelles élections de 2024 ? Et surtout, combien se rassembleront vers le Nouveau Front populaire ? Le niveau est élevé. Lors du premier tour des législatives en 2022, à Wattignies, le binôme Nupes avait en effet obtenu 31,37% des votes dans la commune. Un score à affiner avec les 35% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. La liste PS-Place publique de Raphaël Glucksmann a plus récemment terminé à 12,35% à Wattignies le 9 juin. Mais la gauche pourrait faire plus à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, puisque l'alliance remise en place s'élève virtuellement à 38% cette fois, en faisant la somme des suffrages de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - Le Rassemblement national à Wattignies, un favori aux législatives ? Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais quelques conclusions s'imposent tout de même. Quand on analyse la progression du RN vue des dernières élections au niveau national, soit pas moins de 8 points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le nombre de voix du Rassemblement national a toutes les chances de se situer à environ 25% à Wattignies. Un calcul qui paraît logique compte tenu des points également grattés par les lepénistes dans la commune sur la même période (21,51% pour Jordan Bardella en 2019 et 25,19% le 9 juin dernier) et qui correspond en effet à 4 points de parts de voix.

15:31 - 25,19% pour la liste Bardella à Wattignies le 9 juin dernier Il y a eu un autre scrutin très récemment dont le verdict est aussi à étudier avec précision. D'autant que l'événement, majeur, est à l'origine de l'élection qui arrive désormais. Dans le détail, 1265 votants de Wattignies ont en effet préféré la liste RN il y a quelques jours, aux européennes. La liste, emmenée par Jordan Bardella, a cumulé ainsi 25,19% des suffrages face à Manon Aubry à 20,53% et Valérie Hayer à 16,15%.

14:32 - Emmanuel Macron devant Le Pen et Mélenchon à Wattignies lors de la dernière présidentielle La typologie politique des habitants d'une commune se reflète bien souvent le plus visiblement dans les choix faits lors de l'élection du locataire de l'Elysée. Dans les isoloirs de Wattignies, Marine Le Pen n'était pas majoritaire lors du premier tour de l'élection du chef de l'Etat il y a deux ans. Avec seulement 20,05%, la cheffe de file du Rassemblement national était battue par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à respectivement 30,28% et 28,24% des voix. C'est finalement Emmanuel Macron qui l'emportera avec 66,07% contre 33,93% pour Le Pen au second tour sur place.

12:32 - À Wattignies, les résultats des dernières législatives aussi pertinents aujourd'hui ? Regarder dans le rétro pour voir le scrutin législatif le plus récent fait figure d'évidence au moment de ce nouveau rendez-vous des 30 juin et 7 juillet. En 2022, aux législatives, le Rassemblement national ratait la marche au premier tour dans la commune de Wattignies, cumulant 17,18% des suffrages sur place, contre 31,37% pour Ophélie Delneste (Nupes). Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la première place aux concurrents étiquetés Nouvelle union populaire écologique et sociale (58,05% contre 41,95% pour le RN). Ophélie Delneste conservait donc son avance sur place.

11:02 - Wattignies : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Quel impact aura la population de Wattignies sur les résultats des élections législatives ? Avec un taux de chômage de 15,5% et une densité de population de 2265 hab par km², le marché du travail et les questions de logement sont des inquiétudes majeures. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une voiture (75,15%) montre le poids des problématiques de transport et d'environnement dans les interrogations des 4 580 votants. Par ailleurs, la présence d'une population immigrée de 10,97% et d'une population étrangère de 6,91% indique l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Le pourcentage d'étudiants, évalué à 7,12% à Wattignies, met en exergue la présence d'une population jeune et dynamique qui se soucie de l'accès à l'emploi après les études.

09:32 - Les législatives démarrent à Wattignies : quel sera le taux de participation ? Qu'en sera-t-il de l'abstention ce 30 juin 2024, lors du premier tour des élections législatives à Wattignies ? Pour rappel, dans l'agglomération, le taux d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 50,68% au premier tour et seulement 52,15% au second tour. Peut-on pronostiquer l'abstention cette année à Wattignies ? A l'échelle nationale, la participation était déjà scrutée il y a deux ans. Elle se chiffrait à 18% à midi et seulement 39% à 17 heures pour le premier tour. En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, 24,8% des personnes en âge de participer à une élection dans l'agglomération avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 26,53% au deuxième tour.