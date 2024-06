En direct

19:51 - Le résultat de la Nupes aux dernières élections à Wavrin scruté Alors que la Nouvelle union populaire et sociale avait marqué les esprits lors des élections législatives précédentes, mais n'existe déjà plus aujourd'hui, c'est le Nouveau Front populaire qui se présente en 2024. Ce qui laisse planer l'incertitude sur le vote de gauche aujourd'hui. Au cours du premier tour des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait cumulé 25,62% des votes dans la commune. La liste Glucksmann, soutenue par le PS, a plus récemment obtenu 12,82% à Wavrin pour les élections continentales. Mais le niveau de la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des reports de voix de la liste insoumise de Manon Aubry, ainsi que de celles de l'écologiste Marie Toussaint et enfin du communiste Léon Deffontaine le 9 juin. En d'autres termes, un cumul tournant encore autour des 25% sur place.

18:42 - En 5 ans, le RN a gagné 9 points à Wavrin Difficile d'y voir clair dans tous ces résultats. Mais des indices émergent… L'avancée du RN, qui se monte déjà à 9 points à Wavrin entre son résultat des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti de Marine Le Pen semble en effet avoir progressé plus rapidement au niveau de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus en 2024 qu'en 2019. A ce rythme, on peut déduire que le RN sera à environ 30% voire plus ici ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - 38,27% pour la liste Rassemblement national à Wavrin il y a trois semaines Se retourner sur le tout dernier test électoral apparaît comme encore plus avisé au moment d'analyser le scrutin de ce dimanche 30 juin, le résultat qui est tombé à l'issue des élections du 9 juin dernier étant marquant. Le score de la liste du RN, avec un certain Jordan Bardella comme général en chef en 2024, était en effet au plus haut à Wavrin, à 38,27%, soit 1188 voix dans la ville. Le RN a alors doublé Valérie Hayer à 14,79% et Raphaël Glucksmann à 12,82%.

14:32 - Marine Le Pen devançait Macron et Mélenchon à Wavrin au premier tour de l'élection présidentielle L'élection du chef de l'Etat est sans doute la meilleure loupe pour tenter de dégager une tendance politique locale. Marine Le Pen s'était particulièrement illustrée à Wavrin au cours de l'élection présidentielle 2022 avec pas moins de 30,77% des voix dès le premier round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 28,12% et 17,12% des voix. Wavrin n'offrait qu'une quatrième place à Éric Zemmour, avec 4,98% des voix. Avec 47,53%, la cheffe du RN s'inclinait en revanche au second tour devant un Emmanuel Macron à 52,47%.

12:32 - Nouvelle avance pour le Rassemblement national à Wavrin ? La part des électeurs du Rassemblement national sera l'enseignement majeur au niveau local pour cette législative 2024. Lors des législatives 2022, le Rassemblement national parvenait à tirer son épingle du jeu à Wavrin. C'est en effet Victor Catteau qui arrivait en pôle position au premier tour avec 26,23% dans la commune, qui faisait partie de la 5ème circonscription du Nord. La victoire l'attendait aussi au second tour dans la localité, avec 50,98%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 49,02%.

11:02 - Wavrin : démographie, élections et stratégies politiques La composition démographique et socio-économique de Wavrin détermine les préoccupations et les intérêts des électeurs, influant ainsi sur les résultats des législatives. Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 11,02% et une densité de population de 565 habitants par km², les enjeux liés au chômage et à l'habitat sont des sujets majeurs. Le taux de foyers disposant d'au moins une automobile (84,38%) montre l'importance des questions de mobilité et d'infrastructure dans les préoccupations des 2 970 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (14,64%) met en lumière la nécessité d'un accompagnement familial, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (7,86%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Wavrin mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 31,64% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'instruction.

09:32 - Les élections législatives sont lancées à Wavrin : scrutin en cours À Wavrin, l'abstention sera sans nul doute l'une des clés de ces législatives. Pour le premier tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage d'abstention avait représenté 25,35% des inscrits sur les listes électorales de la ville. Le taux d'abstention était de 24,77% au second tour. Pour rappel, dans la ville, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 51,49% au premier tour et seulement 54,75% au second tour. Les habitants des communes de petite taille votent la plupart du temps plus que dans les grandes, cette situation peut-elle s'inverser pour les législatives ?