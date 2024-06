En direct

19:51 - Le Front populaire va-t-il tirer parti du score de la Nupes à Wervicq-Sud ? L'autre source de doute de ces législatives est celle du poids de la gauche après la constitution du Front populaire. Le niveau est élevé : lors du premier tour des élections de l'Assemblée il y a deux ans, à Wervicq-Sud, le binôme Nupes avait en effet accumulé 17,95% des votes dans la localité. Une percée à comparer avec les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Aux européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann s'est arrogé 6,71% à Wervicq-Sud. Mais on peut en revanche se projeter sur un score de 19% pour la gauche pour ces législatives dans la cité, la part de voix du leader de la liste Place Publique étant à additionner avec celles de la liste LFI de Manon Aubry (7,42%), de l'EELV Marie Toussaint (4,91%) ou encore du PCF Léon Deffontaine (2,45%).

18:42 - En 5 ans, le RN a grappillé 11 points à Wervicq-Sud Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, quelques conclusions s'imposent tout de même. L'avancée du RN, qui s'élève déjà à 11 points à Wervicq-Sud entre sa part de voix des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement lepéniste semble en effet avoir progressé plus vite à l'échelle de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus en 2024 qu'en 2019. A ce rythme, on peut penser que le RN sera à près de 32% dans la localité ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Le 9 juin, la victoire du RN à Wervicq-Sud Se pencher sur la dernière expérience électorale nous semble aussi logique au moment d'analyser le scrutin de ces législatives. Si on se penche sur les détails en effet, la liste du RN, emmenée par Jordan Bardella, l'a emporté aux européennes 2024 à Wervicq-Sud. Ladite liste enregistrait 38,13% des suffrages, soit 699 voix, devant Valérie Hayer à 17,46% et François-Xavier Bellamy à 7,86%.

14:32 - 33,62% pour Emmanuel Macron au premier tour de l'élection présidentielle à Wervicq-Sud La typologie politique des habitants d'une ville émerge bien souvent le plus dans l'équilibre établi lors de l'élection suprême. Marine Le Pen était arrivée deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 à Wervicq-Sud avec 28,16% contre 33,62% pour Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour finissaient au pied de ce podium avec respectivement 15,75% et 6,87% des voix. Et Marine Le Pen ne créait pas la surprise au second tour, avec 42,86% contre 57,14%.

12:32 - Quel score pour Ensemble au premier tour à Wervicq-Sud ? Le verdict du plus récent scrutin législatif apparaît comme un précédent précieux au moment de l'élection du jour. Aux législatives en 2022 à Wervicq-Sud, le RN terminait à la seconde position sur le podium, 24,43% des votants ayant choisi de faire confiance à son binôme, contre 25,34% pour Brigitte Liso (LREM) au premier tour. Au tour suivant, il avait encore échoué dans la ville, laissant de nouveau la victoire au binôme Ensemble ! (61,01%). Brigitte Liso s'imposait donc définitivement sur place.

11:02 - Wervicq-Sud : l'impact de la démographie locale sur les élections législatives Comment la population de Wervicq-Sud peut-elle impacter le résultat des législatives ? Avec 38% de résidents âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 12,42%, les jeunes et les demandeurs d'emploi représentent des segments clés. Qui plus est, le pourcentage de ménages propriétaires (61,31%) met en exergue le poids des thématiques concernant l'habitat et l'urbanisation. Le pourcentage de foyers possédant au moins une automobile (85,35%) montre l'importance des questions de transport et d'environnement dans les préoccupations des 1 571 votants. Le nombre d'allocataires de la CAF (18,38%) met en évidence des impératifs de soutien familial, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (7,58%) indique des défis de stabilité du travail. Les données sur l'instruction à Wervicq-Sud mettent en avant une diversité de qualifications, avec 33,94% des résidents non diplômés, ce qui peut impacter le soutien envers les politiques éducatives et l'accès à la formation professionnelle.

09:32 - Taux de participation aux élections : focus sur Wervicq-Sud À Wervicq-Sud, l'une des clés du scrutin législatif sera immanquablement l'étendue de la participation. Pour rappel, dans l'agglomération, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 56,95% au premier tour. Au second tour, 59% des votants ne se sont pas déplacés. Pour rappel, au niveau national, l'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 52% au premier tour et 54% au deuxième tour, c’était plus qu’en 2017. Lors du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, sur les 3 624 inscrits sur les listes électorales dans l'agglomération, 26,85% étaient restés chez eux, à comparer avec un taux d'abstention de 28,59% au premier tour.