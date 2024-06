En direct

19:49 - La gauche avec le RN et Ensemble en duel à Willems pour ces élections législatives ? L'union des partis de gauche aux dernières législatives étant terminée, vers quel candidat vont se tourner ses électeurs pour ces nouvelles élections de 2024 ? Quelle part de ces voix ira au Front populaire ? Bien malin qui se risquerait à répondre en ce moment même. La liste Glucksmann avait terminé à 12,51% à Willems pour ces élections continentales. Reste que dans la localité, il faudra aussi avoir un œil sur les 6,07% de la liste de Manon Aubry (La France insoumise), les 6,88% de Marie Toussaint (EELV) et les 2,19% de Léon Deffontaine (PCF). Autrement dit un cumul tournant autour des 26% sur place. A l'occasion du premier tour des dernières législatives, pour rappel, la candidature Nupes avait par ailleurs glané 21,32% des bulletins dans la commune.

18:42 - En cinq ans, l'extrême droite a gagné 8 points à Willems Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, quelques conclusions s'imposent tout de même. Ce sont déjà 8 points qui ont ainsi été amassés par le RN dans la localité entre sa part de voix des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Un joli paquet de voix. A ce rythme, on peut donc imaginer que le RN sera tout proche des 30% ou plus à Willems ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Jordan Bardella à son niveau national à Willems le 9 juin Une autre expérience électorale, bien plus récente, a eu lieu dernièrement dont les résultats sont aussi à étudier avec précision. D'autant qu'il s'agit d'un raz de marée. C'est en effet la liste dirigée par Jordan Bardella qui a fini première des élections du Parlement européen 2024 à Willems, avec 29,26% des votes exprimés devant la liste emmenée par Valérie Hayer avec 18,65%, qui avait elle-même devancé la liste de Raphaël Glucksmann avec 12,51%.

14:32 - Emmanuel Macron en tête à Willems lors de l'élection présidentielle L'élection à la présidence de la République est incontestablement la meilleure loupe pour jauger une préférence politique locale. Marine Le Pen était distancée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la commune avec 25,3% contre 33,08% pour Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour prenaient les troisième et quatrième places avec respectivement 15,18% et 6,09% des suffrages. Et la patronne du RN ne créait pas la surprise au second tour, avec 39,97% contre 60,03%.

12:32 - Une majorité encore favorite au premier tour ? Au moment de fournir ou non des députés à la France il y a deux ans, le Rassemblement national était en échec au premier tour dans la ville de Willems, cumulant 19,26% des votes sur place, contre 32,07% pour Charlotte Parmentier-Lecocq (Ensemble ! - Majorité présidentielle). Sur la commune de Willems, c'est finalement une majorité LREM qui sera désignée lors du second tour, confirmant la défaite de l'ancien Front national. Une victoire, donc, pour Charlotte Parmentier-Lecocq dans la localité.

11:02 - Le poids démographique et économique de Willems aux élections législatives À Willems, les données démographiques et socio-économiques façonnent le contexte politique et peuvent influer sur les élections législatives. Avec un pourcentage de chômeurs de 8,65% et une densité de population de 521 hab/km², le marché de l'emploi et les questions de logement sont des inquiétudes majeures. Le pourcentage élevé de cadres et de professions intellectuelles supérieures, atteignant 27,76%, est révélateur d'une population soucieuse d'innovation, de recherche et de développement. Le nombre d'allocataires de la CAF (17,96%) met en évidence des impératifs de soutien familial, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (7,54%) indique des enjeux de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Willems mettent en avant une diversité de qualifications, avec 27,99% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.

09:32 - Analyse de la participation aux dernières législatives à Willems L'un des critères forts de ces législatives 2024 sera sans nul doute le niveau de participation à Willems (59780). Pour mémoire, dans la commune, l'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 49,21% au premier tour. Au second tour, 52,03% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer l'abstention pour les législatives à Willems ? A l'occasion du premier tour de la présidentielle, 22,6% des personnes habilitées à participer à une élection dans la commune avaient refusé de se rendre aux urnes. L'abstention était de 20,98% au deuxième tour. La volonté de changement des habitants serait susceptible d'impacter la participation à Willems.