19:47 - À Wittisheim, que vont choisir les supporters de la gauche ? Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés avait marqué les esprits lors des élections législatives précédentes, mais n'aura pas vécu plus de deux ans, c'est un nouvel attelage qui a émergé cette fois. Ce qui ajoute du flou au niveau du vote de gauche aujourd'hui. Le jour du premier round des élections législatives, il y a deux ans, la candidature Nupes avait obtenu 12,98% des suffrages dans la localité. La liste emmenée par Raphaël Glucksmann et soutenue par le PS a plus récemment atteint 9,64% à Wittisheim pour le tour unique des européennes. Reste que dans la ville, il faudra aussi avoir un œil sur les 4,05% de Manon Aubry (La France insoumise), les 3,33% de Marie Toussaint (EELV) et les 0,48% de Léon Deffontaine (PCF). En d'autres termes, un total de 16% cette fois.

18:42 - En 5 ans, le Rassemblement national a gagné 14 points à Wittisheim Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Alors qu'à l'échelle nationale, les résultats de Jordan Bardella ont atteint plus de 30% des voix aux européennes de juin, soit huit points de plus qu'aux européennes 2019, la tendance locale apparaît plus forte encore. Le mouvement lepéniste a en effet déjà engrangé 14 points sur place entre 2019 et 2024. Il n'est pas impossible que le RN dépassera les 30% ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - La liste Bardella à 46,55% à Wittisheim il y a trois semaines Bien des choses ont changé depuis ces élections. Dans le détail en effet, la liste du RN, qui avait comme guide Jordan Bardella, s'est arrogée les élections européennes à Wittisheim. Le mouvement a convaincu 46,55% des voix, contre Valérie Hayer à 12,98% et Raphaël Glucksmann à 9,64%.

14:32 - 36,11% pour Marine Le Pen lors de la dernière présidentielle à Wittisheim L'inclinaison des habitants d'une commune transparait sans doute le plus dans le choix fait lors de l'élection à la présidence de la République. La ville de Wittisheim avait plébiscité Marine Le Pen au terme de l'élection présidentielle 2022. La leader du RN écrasait le match avec 36,11% au 1er tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 25,08% et 12,5% des voix. Éric Zemmour ne récoltait qu'une médaille en chocolat avec 7,11% des suffrages pour sa part. La cheffe du RN s'imposait ensuite au deuxième round dans la ville avec 57,37%, devant Emmanuel Macron à 42,63%.

12:32 - Un premier tour positif pour le clan macroniste en 2022 Lors des dernières législatives à Wittisheim, le RN avait dû se contenter de la seconde position sur le podium, 26,72% des votants ayant choisi de faire confiance à son binôme, contre 31,30% pour Charles Sitzenstuhl (Ensemble ! - Majorité présidentielle) au premier tour. Au tour suivant, il triomphait pourtant avec 50,85% des voix, devant les candidats LREM (49,15%). C'est ainsi Marc Wolff chez les frontistes qui terminait en tête sur la ligne d'arrivée.

11:02 - Les données démographiques de Wittisheim révèlent les tendances électorales Devant le bureau de vote de Wittisheim, les citoyens se regroupent pour choisir leur représentant à l'Assemblée. Avec une population de 2 076 habitants répartis dans 897 logements, cette commune présente une densité de 179 hab/km². Ses 114 entreprises attestent une activité entrepreneuriale florissante, alors que son tissu social se compose de 663 familles, reflétant une communauté diversifiée. Dans la commune, 31% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 25,59% ont 60 ans et plus, ce qui peut avoir un effet sur les orientations politiques en matière d'instruction et de santé. Les habitants, comprenant une proportion de 36,47% de retraités, démontreront-ils leur engagement en se mobilisant pour les élections ? Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 28 763 €/an, la commune est à la recherche d'une économie stable malgré les obstacles. Ainsi, à Wittisheim, les préoccupations locales rejoignent celles de l'Hexagone.

09:32 - C'est l'heure de voter à Wittisheim : l'abstention au cœur des préoccupations À Wittisheim, quelle abstention aux élections législatives ? L'abstention sera indéniablement l'une des clés de ce scrutin législatif à Wittisheim. Pour mémoire, dans la ville, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 61,44% au premier tour. Au deuxième tour, 64,02% des votants ne se sont pas déplacés. Peut-on pronostiquer l'abstention pour les élections législatives à Wittisheim ? En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, sur les 1 708 personnes en âge de voter dans la ville, 26,81% avaient refusé de se rendre aux urnes. L'abstention était de 26,26% au second tour. La perte de pouvoir d'achat est de nature à ramener les habitants de Wittisheim dans les bureaux de vote.