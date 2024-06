Résultat des législatives au Grand-Quevilly : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:53 - La gauche aussi dans la course au Grand-Quevilly pour ces élections législatives 2024 ? Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés avait accumulé les votants lors des législatives précédentes, mais n'existe déjà plus aujourd'hui, c'est une nouvelle coalition qui se présente pour ces élections. Ce qui ajoute du flou au niveau du vote de gauche dans les urnes. Lors du premier tour des élections des députés en 2022, au Grand-Quevilly, le binôme Nupes avait en effet enregistré 22,26% des votes dans la commune. Une percée à affiner avec les 32% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. A l'issue des élections européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann s'est arrogé 15,04% au Grand-Quevilly. Mais la gauche pourrait faire plus ce 30 juin, puisque la coalition relookée s'élève virtuellement à 30% cette fois, en ajoutant les résultats de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - En cinq ans, le Rassemblement national a grappillé 10 points au Grand-Quevilly Que tirer des résultats des derniers scrutins ? Ce sont déjà 10 points qui ont ainsi été récupérés par le RN à l'échelle locale entre son score des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une progression conséquente. Il n'est pas impossible que le RN termine à près de 33% ou plus au Grand-Quevilly ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un effet Bardella aussi au Grand-Quevilly au début du mois ? Le résultat de ces législatives sera peut être plus proche encore de l'équilibre établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. 40,86% des voix se sont en effet portées vers le Rassemblement national de Jordan Bardella il y a quelques jours, aux européennes au Grand-Quevilly, devant Raphaël Glucksmann à 15,04% et Manon Aubry à 10,9%. Le mouvement eurosceptique attirait ainsi pas moins de 3903 électeurs du Grand-Quevilly.

14:32 - Le Grand-Quevilly avait voté Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022 La ville du Grand-Quevilly avait clairement montré sa préférence pour Marine Le Pen au moment de l'élection suprême de 2022. La figure du Rassemblement national s'imposait avec 29,13% au 1er round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 24,97% et 24,69% des voix. La quatrième place revenait à Éric Zemmour, avec 4,66% des suffrages pour sa part. La candidate du RN s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 46,53% contre 53,47%.

12:32 - Le résultat du Rassemblement national déjà déterminant au premier tour Revenir sur le plus récent scrutin législatif fait sens au moment du rendez-vous crucial des 30 juin et 7 juillet. Le Rassemblement national arrivait en pôle position au Grand-Quevilly en 2022 lors des législatives. On retrouvait en effet Guillaume Pennelle au sommet au premier tour, avec 25,75% dans la commune, qui faisait partie de la 4ème circonscription de la Seine-Maritime. Alma Dufour (Nouvelle union populaire écologique et sociale) s'imposait par la suite au second tour en revanche, avec 53,12%.

11:02 - Le Grand-Quevilly et législatives : démographie, économie et enjeux électoraux Comment les électeurs du Grand-Quevilly peuvent-ils peser sur le résultat des élections législatives ? Dans la ville, 33% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 29,44% de plus de 60 ans. La pyramide démographique peut agir sur les orientations politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Les disparités dans les revenus, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 21 173 € par an, sont souvent révélateurs d'une pression financière sur les foyers. Le nombre de bénéficiaires du RSA (3,06%) met en lumière des besoins d'accompagnement social, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (10,08%) indique des enjeux de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction au Grand-Quevilly mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 16,73% des habitants ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur le taux de participation.

09:32 - Le Grand-Quevilly : retour sur la participation aux dernières élections législatives L'une des grandes inconnues de ces législatives 2024 sera l'ampleur de l'abstention au Grand-Quevilly (76120). Pour mémoire, dans la ville, l'abstention aux législatives 2022 représentait 50,75% au premier tour. Au deuxième tour, 53,35% des électeurs ne se sont pas déplacés. Qu'en sera-t-il cette année au Grand-Quevilly ? Au second tour de l'élection présidentielle, le pourcentage d'abstention avait représenté 26,04% dans la ville. L'abstention était de 24,82% au premier tour. La détermination des habitants de faire "barrage" à l'extrême-droite serait de nature à renforcer l'engagement civique des citoyens du Grand-Quevilly.