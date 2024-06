En direct

19:47 - Au Sequestre, qui va rafler les 31,61% de l'ancienne Nupes ? Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés s'était imposée comme une force politique majeure lors des législatives précédentes, mais a disparu aujourd'hui, c'est le Nouveau Front populaire qui a émergé pour ces élections. Ce qui laisse planer le doute sur le vote de gauche dans les isoloirs. La liste Glucksmann, soutenue par le PS, avait terminé à 16,81% au Sequestre il y a quelques jours. Reste que dans la cité, il faudra aussi avoir un œil sur les 7,67% de Manon Aubry (LFI), les 3,29% de Marie Toussaint (EELV) et les 2,31% de Léon Deffontaine (PCF). En d'autres termes, un cumul tournant autour des 28% sur place. A l'issue du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 au Sequestre, le binôme Nupes avait par ailleurs rassemblé 31,61% des votes dans la commune, soit plus que son score national. Une somme à mettre en perspective enfin avec les 29% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle quelques jours plus tôt, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quelle part votera pour le Nouveau Front populaire, alliant LFI, le PS, EELV, le PCF et d'autres, et annoncé dans un combat serré avec la majorité présidentielle par les instituts de sondage lors de ces élections législatives ?

18:42 - L'extrême droite a fortement avancé au Sequestre en 5 ans Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais quelques conclusions s'imposent tout de même. L'avancée du RN, qui se chiffre déjà à 11 points au Sequestre entre sa part de votes des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti lepéniste semble en effet avoir avancé plus vite au niveau local qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. En extrapolant, on peut donc conclure que le RN sera à près de 27% ou plus dans la localité ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - La liste de Jordan Bardella à 35,57% au Sequestre le 9 juin Se pencher sur la dernière expérience électorale apparaît aussi comme pertinent au moment d'anticiper le scrutin de ce 30 juin. Le 9 juin en effet, au Sequestre, la liste Rassemblement national, chapeautée par Jordan Bardella, a remporté l'élection, avec 35,57% des voix face à Raphaël Glucksmann à 16,81% et Valérie Hayer à 11,81%. Dans le détail, 292 habitants ont alors été séduits par le RN dans la commune.

14:32 - Qui est sorti gagnant de la présidentielle au Sequestre ? L'inclinaison des habitants d'une ville se reflète sans doute le plus visiblement dans le verdict de l'élection à la présidence de la République. Marine Le Pen avait fini première avec 23,91% au premier tour de l'élection du chef de l'Etat de 2022 au Sequestre. Emmanuel Macron était deuxième avec 23,32% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 22,47%. Éric Zemmour finissait au pied de ce podium avec 9,79% des voix. Avec 45,53%, la candidate du RN s'inclinait en revanche au second tour devant un Emmanuel Macron à 54,47%.

12:32 - Que peuvent montrer les tendances des législatives 2022 pour Le Sequestre ? Le nombre de bulletins du Rassemblement national sera une des clés à l'échelle locale pour cette élection des députés 2024. Lors des dernières législatives au Sequestre, le RN se plaçait à la seconde position sur le podium, 19,3% des habitants passés par l'isoloir ayant choisi de faire confiance à son binôme, contre 31,61% pour Gérard Poujade (Nouvelle union populaire écologique et sociale) au premier tour. Au deuxième, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la localité, laissant de nouveau la victoire au binôme LFI-PS-PC-EELV avec 54,73%. Gérard Poujade s'imposait donc définitivement sur place.

11:02 - Le Sequestre : démographie et socio-économie impactent les législatives Devant le bureau de vote du Sequestre, les citoyens se réunissent pour choisir leur représentant à l'Assemblée. Avec ses 1 988 habitants, cette commune peut compter sur une certaine vigueur démographique. L'existence de 230 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Le pourcentage de familles ne disposant d'aucune voiture (9,63%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les électeurs sur des problématiques de transport et d'environnement. Les électeurs, comprenant une proportion de 29,27% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette mosaïque sociale, près de 45,02% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 508,66 euros pourrait devenir un obstacle financier pour la commune. Chaque vote comptabilisé aujourd'hui au Sequestre contribue à élaborer l'avenir français.

09:32 - Les législatives commencent au Sequestre : la participation en question Afin de cerner plus précisément le vote des citoyens de cette ville, il est indispensable d'observer les résultats des élections passées. Il y a trois semaines, au moment des précédentes européennes, le taux d'abstention s'élevait à 36,95% dans la commune du Sequestre, à comparer avec un taux d'abstention de 40,85% il y a cinq ans. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 45,37% au premier tour. Au second tour, 45,16% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote. En proportion, au niveau de l'Hexagone, le taux d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 52,49% au premier tour et 53,77% au second tour, presque un record pour des élections législatives.