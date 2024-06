En direct

19:47 - Un résultat aux législatives entre 17% et 18% au Syndicat pour la nouvelle union de la gauche ? La gauche unie aux dernières législatives ayant explosé, vers quel candidat vont se tourner ses électeurs pour ces nouvelles élections de 2024 ? Quelle part de ces voix ira notamment au Nouveau Front populaire ? Lors des élections européennes, Raphaël Glucksmann a glané 9,91% au Syndicat. Mais le niveau de la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des suffrages accordés à Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine le 9 juin. Autrement dit un cumul tournant autour des 17% sur place. Au cours du premier tour des législatives il y a deux ans, au Syndicat, le binôme Nupes avait par ailleurs réuni 18,8% des votes dans la localité. Une performance à comparer enfin avec les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

18:42 - Le Rassemblement national a vivement séduit au Syndicat Que tirer de cette masse de scores ? Ce sont déjà 9 points qui ont ainsi été grattés par le RN dans la localité entre son score des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une énorme avancée. On peut donc juger possible (certes imprudemment) que le RN puisse dépasser les 29% ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Une avance du RN au Syndicat le 9 juin dernier Se retourner sur le tout dernier test électoral semble bien plus indispensable encore, au moment d'analyser le scrutin des législatives. Car le panorama établi lors des élections il y a quelques jours est évocateur. Le résultat de la liste RN, chapeautée par Jordan Bardella aux européennes de juin, était en effet au plus haut au Syndicat, à 37,92%, soit 306 voix dans la ville. Le RN a alors devancé Valérie Hayer à 14,25% et Raphaël Glucksmann à 9,91%.

14:32 - Le Syndicat avait voté Le Pen lors de la présidentielle 2022 L'élection du président de la République avait nettement tourné à l'avantage de Marine Le Pen en 2022 au Syndicat. La numéro 1 du parti d'extrême droite prenait la tête avec 29,4% au premier round. Derrière, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 24,67% et 17,18% des voix. Éric Zemmour ne récoltait qu'une médaille en chocolat avec seulement 6,43% des suffrages. La candidate du RN s'imposait enfin au deuxième round dans la commune avec 50,93%, devant Emmanuel Macron à 49,07%.

12:32 - Les données des dernières élections, un repère pour les législatives 2024 au Syndicat ? Lors des dernières législatives au Syndicat, le RN terminait à la deuxième place sur le podium, 21,74% des habitants passés par les urnes ayant choisi de faire confiance à son binôme, contre 47,67% pour Christophe Naegelen (Divers droite) au premier tour. Au second, il avait encore échoué dans la localité, laissant de nouveau le premier rang au binôme Divers droite (70,14%). Christophe Naegelen s'imposait donc finalement sur place.

11:02 - Analyse démographique et économique des élections législatives au Syndicat Dans la commune du Syndicat, la population exerce-t-elle une influence sur le résultat des législatives ? La répartition démographique peut agir sur les priorités politiques, notamment en matière d'instruction et de santé. Dans la ville, 28% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 28,67% de plus de 60 ans. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une voiture (80,22%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 825 votants sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (10,12%) révèle des impératifs de soutien familial, tandis que le taux de salariés en CDD (8,43%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Les chiffres sur l'instruction au Syndicat mettent en relief une diversité de qualifications, avec 31,83% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'instruction.

09:32 - Etude de la participation aux élections législatives au Syndicat La participation sera incontestablement l'une des clés de ces législatives au Syndicat. Pour rappel, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 représentait 46,84% au premier tour. Au second tour, 52,29% des électeurs ne se sont pas déplacés. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée en juin 2022. Elle représentait 18% à 12 h et seulement 39% à 17 h pour le premier tour. En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était élevé à 19,29% des inscrits sur les listes électorales de la commune, contre un taux d'abstention de 20,19% au second tour.