Résultat des législatives au Tour-du-Parc : l'élection 2024 en direct

En direct

15:36 - Emmanuel Macron en tête au Tour-du-Parc lors de l'élection présidentielle Le Tour-du-Parc avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de l'élection présidentielle 2022. Avec 22,29%, Marine le Pen était distancée au second rôle par son rival, conforté par 33,72% des voix. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour devaient se contenter de la troisième et de la quatrième places avec respectivement 13,2% et 8,11% des voix. Et la cheffe du RN n'avait pas rattrapé son rival au second tour, avec 39,25% contre 60,75%.

12:32 - Quel avait été le verdict des législatives en 2022 au Tour-du-Parc ? Regarder le scrutin législatif le plus récent semble une évidence au moment du rendez-vous crucial des 30 juin et 7 juillet. Même si ceci ne garantit rien… Le RN ratait complètement la première marche au Tour-du-Parc il y a deux ans, lors des élections du Parlement, avec 11,58% au premier tour, contre 31,90% pour François Mousset (Divers droite), Le Tour-du-Parc faisant partie de la 1ère circonscription du Morbihan. Le RN sera aussi aux abonnés absents, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

11:02 - Le Tour-du-Parc : démographie, élections et stratégies politiques Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Le Tour-du-Parc, les citoyens se réunissent pour choisir leur représentant à l'Assemblée. Avec ses 1 237 habitants, cette localité possède une certaine vitalité démographique. La pluralité socio-économique s'observe dans ses 92 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 831 foyers fiscaux. Dans la localité, 20% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 10,9% ont plus de 75 ans, ce qui peut avoir un effet sur les orientations des politiques en ce qui concerne l'instruction et la santé. Les habitants, dont 58,17% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Dans cette diversité sociale, près de 65,21% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 1470,95 € pourrait devenir un obstacle financier pour la ville. Pour résumer, Le Tour-du-Parc incarne les enjeux et les aspirations de la France contemporaine.

09:32 - Le Tour-du-Parc : retour sur l'abstention aux dernières élections législatives Qu'en sera-t-il de la participation ce 30 juin 2024, lors du premier tour des élections législatives au Tour-du-Parc (56370) ? Pour mémoire, dans la ville, le taux de participation aux élections législatives 2022 représentait 63,24% au premier tour. Au deuxième tour, 58,87% des votants se sont déplacés. En avril 2022, au deuxième tour de l'élection présidentielle, 81,37% des personnes en capacité de voter dans la ville s'étaient rendues dans l'isoloir, à comparer avec un taux de participation de 80,52% au premier tour, c'est-à-dire 1 046 personnes. La baisse du pouvoir d'achat est par exemple en mesure de renforcer l'engagement civique des habitants du Tour-du-Parc.