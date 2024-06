En direct

19:47 - Le Front populaire va-t-il tirer parti des 21,95% de la Nupes aux Aix-d'Angillon ? Une autre incertitude qui enveloppe ces élections législatives 2024 est celle du vote de gauche après l'accord des partis autour du Nouveau Front populaire, un an après la disparition de la Nupes. Lors des européennes, la liste de Raphaël Glucksmann a glané 8,91% aux Aix-d'Angillon. Mais le résultat de la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des électeurs de l'insoumise Manon Aubry (4,6%), l'écologiste Marie Toussaint (2,16%) et enfin ceux du communiste Léon Deffontaine (2,73%) le 9 juin. Soit un cumul tournant autour des 16% sur place. La manne apparaît comme importante : lors du premier tour des élections des députés en 2022, aux Aix-d'Angillon, le binôme Nupes avait par ailleurs cumulé 21,95% des votes dans la commune. Une poussée à affiner enfin avec les 18% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

18:42 - 17 points gagnés en 5 ans par l'extrême droite aux Aix-d'Angillon Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. La progression du RN, qui se monte déjà à 17 points aux Aix-d'Angillon entre son résultat des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti de Marine Le Pen semble en effet avoir avancé plus vite à l'échelle locale qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus en 2024 qu'en 2019. En faisant une projection simple, on peut imaginer que le RN sera à près de 40% voire plus dans la localité ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - 46,84% pour le RN aux Aix-d'Angillon il y a trois semaines Une autre élection a eu lieu bien plus récemment qu'il est bon d'analyser avec attention. D'autant que ce choc est le déclencheur de l'élection qui nous intéresse désormais. Si on se penche sur les détails en effet, la liste du Rassemblement national, qui avait comme guide Jordan Bardella, a dominé les élections européennes 2024 aux Aix-d'Angillon. Le bulletin a glané 46,84% des voix, face à Valérie Hayer à 12,93% et Raphaël Glucksmann à 8,91%.

14:32 - Les Aix-d'Angillon avait voté Le Pen au premier tour de l'élection présidentielle L'inclinaison des habitants d'une ville transparait bien souvent le plus visiblement dans le choix fait lors de l'élection du chef de l'Etat. La communauté électorale des Aix-d'Angillon s'était clairement tournée vers Marine Le Pen à l'issue de l'élection suprême 2022 puisque la leader de l'ancien Front national prenait les devants avec 33,68% au premier tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 28,79% et 14,03% des voix. La quatrième place était pour Éric Zemmour, avec 5,09% des voix pour sa part. Au second tour, face à Emmanuel Macron, Marine Le Pen avait aussi une longueur d'avance avec 52,08%.

12:32 - Des législatives qui avaient souri au RN en 2022 Le nombre d'électeurs glanés par le RN sera déterminant pour ces élections des députés 2024, au niveau local. Le Rassemblement national parvenait en première position aux Aix-d'Angillon lors des législatives 2022. Dans la commune, qui faisait partie de la 1ère circonscription du Cher, c'est Julie Apricena qui démarrait en pôle position au premier tour avec 32,92%. François Cormier Bouligeon (Ensemble ! - Majorité présidentielle) s'imposait par la suite au second tour en revanche, avec 53,82%.

11:02 - Démographie et politique aux Aix-d'Angillon, un lien étroit Devant le bureau de vote des Aix-d'Angillon, les citoyens se réunissent pour exercer leur droit. Avec ses 1 872 habitants, cette localité peut compter sur une certaine vitalité démographique. L'existence de 108 entreprises sur son territoire est une preuve de son dynamisme. Le pourcentage de familles ne détenant aucune voiture (23,19%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les votants sur des questions de transport et d'environnement. Les citoyens, dont 46,48% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Parmi cette mosaïque sociale, 36,59% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 858,02 €, accable une commune qui aspire à plus de prospérité. Aux Aix-d'Angillon, les préoccupations locales, tels que l'emploi, l'enseignement et l'inflation, rejoignent celles de l'Hexagone.

09:32 - Quelles prévisions pour l'abstention aux législatives aux Aix-d'Angillon ? Au cours des dernières années, les 1 901 habitants de cette commune ont laissé transparaître leurs préférences de vote. Il y a quelques semaines, durant les précédentes élections européennes, parmi les 1 361 inscrits sur les listes électorales aux Aix-d'Angillon, 46,58% étaient restés chez eux, contre une abstention de 44,53% pour le scrutin de 2019. Pour mémoire, dans la commune, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 51,38% au premier tour. Au deuxième tour, 54,33% des citoyens ne se sont pas déplacés. Peut-on pronostiquer l'abstention cette année aux Aix-d'Angillon ? En comparaison, au niveau de l'Hexagone, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 52,49% au premier tour et 53,77% au second tour, plus qu'en 2017.