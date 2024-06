Résultat des législatives aux Mureaux : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:53 - Le Nouveau Front populaire va-t-il tirer parti des voix de la Nupes aux Mureaux ? La coalition de gauche menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés aux dernières législatives ayant explosé, vers quel candidat vont se tourner ses électeurs pour ces nouvelles élections de 2024 ? Quelle part de ces voix ira notamment au Nouveau Front populaire ? Aux européennes, Raphaël Glucksmann a atteint 9,13% aux Mureaux. Mais le résultat de la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des reports de voix de la liste LFI de Manon Aubry, celle de l'écologiste Marie Toussaint ou encore du communiste Léon Deffontaine le 9 juin. Soit une somme tournant autour des 58% sur place. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée en 2022, aux Mureaux, le binôme Nupes avait par ailleurs accumulé 40,29% des votes dans la commune. Une percée à mettre en perspective enfin avec les 62% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

18:42 - Les Mureaux fait partie des rares zones où l'extrême droite na pas avancé ces dernières années Que déduire des résultats des derniers rendez-vous électoraux ? Dans les éléments un peu saillants, on remarque que Les Mureaux compte parmi les rares villes où le RN n'a pas progressé entre les européennes de 2019 et celles qui viennent d'avoir lieu en 2024, Jordan Bardella enregistrant en effet 17,39% lors du scrutin européen du 9 juin contre 20,05% il y a cinq ans. Une situation très différente visiblement de ce qui est apparu au niveau du pays, avec un peu plus de huit points gagnés pour le RN entre les deux scrutins.

15:31 - La particularité Les Mureaux lors des européennes 2024 Mentionner les résultats de la toute dernière élection en date semble aussi avisé au moment d'appréhender le scrutin de ce dimanche 30 juin. La liste Bardella n'a fini que deuxième en effet aux élections européennes il y a quelques semaines aux Mureaux. La liste de Manon Aubry s'est arrogée la première place avec 46,66%, contre 17,39% pour le RN.

14:32 - Jean-Luc Mélenchon au-dessus de Macron et Le Pen aux Mureaux lors de la dernière présidentielle Le bord politique des habitants d'une commune se reflète bien souvent le plus dans le choix fait lors de l'élection du chef de l'Etat. Il faut retenir que le RN avait affiché au premier tour une meilleure marque aux législatives 2022 aux Mureaux que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection du président de la République. Celle-ci avait rassemblé 10,81% au 1er tour dans la cité. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Jean-Luc Mélenchon en tête avec 60,66%, suivi donc de Emmanuel Macron avec 16,75% et Marine Le Pen avec 10,81%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au second tour (avec 24,93% contre 75,07%).

12:32 - Quel résultat lors des législatives il y a deux ans aux Mureaux ? Se tourner vers le scrutin législatif le plus récent peut sembler une évidence au moment de l'élection du jour. Au premier tour des élections législatives 2022, Les Mureaux, couverte par la 9ème circonscription des Yvelines, verra le binôme Nupes l'emporter avec 40,29%, alors que le RN restera derrière à 12,54%. Au second tour, le RN échouait également, laissant cette fois la première place aux concurrents portant l'étiquette La République en Marche (66,28% contre 33,72% pour le RN). Mais c'est Bruno Millienne (La République en Marche) qui coiffait tout le monde au poteau cette fois.

11:02 - Les Mureaux aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux En pleine campagne électorale législative, Les Mureaux se présente comme une ville dynamique et vivante. Avec ses 33 977 habitants, cette ville est perçue comme un symbole d'ouverture. Avec 2 229 entreprises, Les Mureaux permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de foyers disposant d'au moins une automobile (71,12%) souligne le poids des questions de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des citoyens. La présence de 9 057 résidents étrangers, soit 27,00% de la population, participe à son ouverture au monde. Avec un salaire moyen mensuel net de 2077,98 €/mois, la ville dévoile un pourcentage de chômeurs de 17,6%, révélant une situation économique mitigée. Aux Mureaux, où la jeunesse représente 44% de la population, les élections symbolisent la promesse d'un avenir partagé et florissant.

09:32 - L'abstention aux élections législatives aux Mureaux (78130) Aux Mureaux, la participation constituera à n'en pas douter l'une des grandes inconnues des législatives. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 atteignait 31,29% au premier tour. Au second tour, 26,62% des citoyens ont exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer la participation pour les élections législatives 2024 aux Mureaux ? Lors du premier tour de l'élection présidentielle, sur les 16 120 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 65,81% avaient participé à l'élection. La participation était de 55,53% au second tour, c'est-à-dire 8 955 personnes. Les habitants des communes de grandes tailles se déplacent la plupart du temps moins que dans les petites, cette situation peut-elle changer pour les législatives ?