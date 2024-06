Résultat des législatives aux Rairies : l'élection 2024 en direct

15:36 - Marine Le Pen doublait Macron et Mélenchon aux Rairies lors de la dernière présidentielle

Le bord politique des habitants d'une commune se reflète bien souvent le plus visiblement dans l'équilibre établi lors de l'élection suprême. La communauté électorale des Rairies avait offert un plébiscite à Marine Le Pen au moment du scrutin présidentiel de 2022 puisque la cheffe de file du parti frontiste l'emportait avec 35,5% au 1er round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 30,4% et 12,65% des voix. La quatrième place revenait à Valérie Pécresse, avec 5,27% des voix pour sa part. Avec 49,44%, Marine Le Pen s'inclinait en revanche au second tour devant un Emmanuel Macron à 50,56%.