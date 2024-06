Résultat des législatives à Sahurs : l'élection 2024 en direct

08:59 - Jusqu'à quelle heure voter à Sahurs ?

Le premier tour des élections législatives se tient ce dimanche dans tout le pays. Ce scrutin va permettre d'élire les 577 parlementaires de l'Assemblée nationale. Pour rappel, les précédentes législatives suivaient le scrutin présidentiel d'avril 2022, où le chef de l'État avait été réélu devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Parmi les forces en présence dans la 4ème circonscription de la Seine-Maritime, qui réussira à mobiliser le plus grand nombre de voix à Sahurs ? Pour voter, les électeurs de la ville ont la possibilité de se rendre dans l’isoloir entre 8 heures et 18 heures, horaires d’ouverture du bureau de vote de Sahurs. Pour connaître les résultats à Sahurs, rendez vous sur cette page dès 20h.