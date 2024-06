Résultat des législatives à Trangé : l'élection 2024 en direct

08:58 - Elections à Trangé : les horaires du bureau de vote

Le bureau de vote de la ville de Trangé ferme ses portes à 18 heures pour le dépouillement. Le premier tour des élections législatives 2024 se déroule ce dimanche dans l'Hexagone. Ce scrutin a pour but de désigner les 577 parlementaires de l'Assemblée nationale. Les élections législatives précédentes ont eu lieu en juin 2022. Elles faisaient suite au scrutin présidentiel d'avril 2022 où le président Macron a été réélu pour un second mandat. Parmi les trois grandes forces en présence, qui du bloc de gauche, de l'extrême-droite, du bloc présidentiel parviendra à capter le plus de voix à Trangé ? N'oubliez pas de vous munir de votre carte d'électeur et d'une pièce d'identité pour pouvoir voter.