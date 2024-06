Résultat des législatives à Baldenheim : l'élection 2024 en direct

08:57 - Journée électorale à Baldenheim : les horaires du bureau de vote

Pour voter, les habitants de la ville seront en mesure de se rendre aux urnes entre 8 heures et 18 heures, horaires d’ouverture du bureau de vote de Baldenheim. Des élections législatives sont organisées ce dimanche en France. Ce scrutin a pour but d'élire les 577 députés de l'Assemblée nationale. Pour mémoire, les précédentes législatives suivaient le scrutin présidentiel d'avril 2022, où Emmanuel Macron avait été réélu pour un deuxième mandat devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Cette élection est l'occasion pour les candidats du Rassemblement national de faire briller leur parti auprès des électeurs de la commune. Pour voter, il est nécessaire d'être inscrit sur les listes électorales et de justifier de son identité.